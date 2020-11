Breaking News: da Moderna vaccino anti Covid-19 efficace al 94,5%. Le Borse europee volano

Una immagine del nuovo Coronavirus partito come focolaio da Wuhan nella provincia dell'Hubei in Cina

(di Matteo Dionisi) – La “Moderna“, azienda statunitense di biotecnologie fondata nel 2010, tramite un comunicato ufficiale ha fatto sapere che il vaccino contro il Covid ha una efficacia del 94.5%. Dopo quello di AstraZeneca e Università di Oxford, l’Ema (Agenzia europea del farmaco) ha iniziato ad analizzare i dati del vaccino mRna-1273 anti-Covid sviluppato da Moderna Biotech Spain, società controllata dall’americana Moderna.

L’azienda Moderna ha annunciato una durata di conservazione più lunga per il suo candidato vaccino mRNA-1273 contro il COVID-19 a “temperature di refrigerazione“. Si prevede infatti che il candidato vaccino rimanga stabile a temperature standard di refrigerazione tra 2° e 8°C per 30 giorni, rispetto alla precedente stima di 7 giorni. Inoltre si prevedono condizioni di trasporto e conservazione a lungo termine a temperature standard del congelatore di -20°C per 6 mesi.

Le Borse europee si sono messe a correre dopo la diffusione della notizia che il vaccino sviluppato da Moderna si è dimostrato efficace al 94,5%. Madrid (+3%) guida la corsa seguita da Parigi e Milano (entrambre +2,2%).