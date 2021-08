La multinazionale JVCKENWOOD partner di Fisdir Puglia 

Una nuova partnership impreziosisce l’estate della Fisdir Puglia. A sposare il progetto della delegazione pugliese della Federazione Italiana Sport Paralimpici degli intellettivo relazionali è la multinazionale JVCKENWOOD ITALIA con il brand JVC.

Il brand JVC è stato in passato sponsor dei Campionati del Mondo di Calcio nelle edizioni del 1982, 1986, 1990, 1994, 1998 e 2002, nonché dei Campionati Europei di Calcio dello stesso periodo (dal 1980 al 2008) e del club londinese Arsenal; dal 2008 è diventato un brand di proprietà di JVCKENWOOD Corporation e della consociata locale JVCKENWOOD ITALIA.

Proprio gli strumenti di intrattenimento JVC saranno donati agli atleti della FISDIR Puglia. La musica pregara, il relax post partita saranno di qualità grazie al dono della multinazionale: cuffie e auricolari JVC per la delegazione pugliese.

“Siamo orgogliosi che una multinazionale abbia scelto di legare il proprio nome ad una federazione piccola ma dal cuore immenso – le parole del delegato pugliese FISDIR Floriana de Vivo – Da sempre vicini allo sport, come partner, per noi della FISDIR Puglia sarà un valore aggiunto vedere i nostri atleti con prodotti top come quelli JVC”

“JVCKENWOOD pone particolare attenzione ai temi dell’inclusività ed alle iniziative di responsabilità sociale. Siamo orgogliosi che i nostri prodotti possano supportare gli atleti della FISDIR nelle loro sfide sportive ed anche e soprattutto nelle loro sfide quotidiane. Affinché un’azienda persegua una crescita sostenibile, è importante soddisfare le aspettative dei vari stakeholder, avere fiducia nella società e contribuire alla sua crescita e benessere, anche e soprattutto dei suoi elementi più fragili”, afferma Alberto Petroni, Marketing Manager JVCKENWOOD Italia S.p.A. , multinazionale che ha sposato il progetto della FISDIR Puglia.