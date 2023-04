La Lega Serie A in Arabia Saudita per la SuperCoppa. Interviene sul tema il presidente Casini

Nelle settimane scorse la Lega calcio Serie A aveva fatto parlare di sé per la decisione di disputare all’estero, in Arabia Saudita, le prossime edizioni della Supercoppa italiana. La polemica era nata soprattutto sull’onda delle contestazioni da parte di quelle associazioni che si occupano da sempre di tutela dei diritti umani.

“Lo sport è sempre stato uno strumento fondamentale per promuovere valori a tutti i livelli” ha spiegato il presidente della Lega, Lorenzo Casini, ospite oggi della trasmissione radiofonica “Radio anch’io Sport” – L’importante è che, dove ci fossero contesti con ombre, gli eventi non diventino una forma di endorsement rispetto a scelte politiche non condivise…Però ricordo – ha aggiunto il n.1 della massima serie tricolore – che l’Italia ha rapporti, a tutti i livelli (principalmente economico-industriali) con l’Arabia Saudita. Da quando è nata la Supercoppa si è giocata fondamentalmente all’estero, è una occasione per esportare il calcio italiano. Non mi sento di dire che sia una scelta innovativa, non a caso avviene anche da parte di altre Leghe europee (come nel caso della Ligue1 francese o della Bundesliga tedesca, nda)”.