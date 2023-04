Ciclismo: il Giro della Città Metropolitana di Reggio Calabria su Eurosport

Il Giro ciclistico della Città Metropolitana di Reggio Calabria sarà in onda anche su EuroSport. La “Classica del Sud” andrà in differita con una distribuzione internazionale di ben 78 Paesi in tutto il mondo, con due messe in onda con sintesi da circa 50 minuti, con videocartoline, interviste e immagini dei luoghi più suggestivi del territorio metropolitano, previste per lunedì 17 aprile alle 12.30, prima del Tour of The Alps, e per martedì 18 aprile alle 16:30, dopo il Tour of The Alps (“ToTA”).

Ai due passaggi televisivi principali si aggiungeranno una serie di highlights, per aumentare l’audience, al termine di altre classiche di ciclismo trasmesse sul canale internazionale dedicato allo sport.