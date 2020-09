La Lega Pro presenta i risultati e le strategie future in termini di digital transformation

Il “Football Innovation Foresight Program” (FIFPO), nato dalla collaborazione tra Lega Pro e N3XT Sports, ha prodotto un report esclusivo in collaborazione con il Master di Sports Management della George Washington University.

L’indagine condivisa con i club di Serie C, ha analizzato il valore che la trasformazione digitale apporta alle organizzazioni, concentrandosi in particolare sulle strategie digitali. Il risultato della ricerca evidenzia come, per facilitare l’implementazione di una strategia digitale, il change management sia un fattore chiave. La creazione di un hub digitale da parte di Lega Pro può ridurre l’onere per i club dell’investimento in competenze specifiche.

Paolo Carito, responsabile sviluppo strategico, commerciale e marketing ha dichiarato: “Il lavoro svolto dal team di ricerca, nei primi 5 a livello globale per SportBusiness, fotografa con precisione lo stato di Lega Pro e dei club, tracciando le opportunità che possiamo perseguire nel nostro percorso di innovazione digitale”.

Il team di ricerca formato da Aaquib Mohammed e Ethan Brown, supervisionato da Lisa Delpy Neirotti, direttrice del Master, ha prima condotto un’analisi approfondita della letteratura relativa alle best practice di trasformazione digitale e alle strategie digitali di altri campionati e club di calcio, per poi verificare quanto studiato con le esperienze di numerosi professionisti provenienti da organizzazioni sportive e società di consulenza