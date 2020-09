Serie A: si riparte con il calendario. Subito alla 1a giornata Juventus vs Sampdoria

La Lega calcio Serie A riparte dal calendario. Sono state svelate infatti le 38 giornate della stagione 2020/21. Presentazione negli studi di Sky, ma con folto seguito sui canali social della Lega.

La Serie A parte il 19 settembre con la prima giornata che prevede Benevento-Inter (posticipata), Fiorentina-Torino, Genoa-Crotone, Juventus-Sampdoria, Lazio-Atalanta (posticipata), Milan-Bologna, Parma-Napoli, Sassuolo-Cagliari, Udinese-Spezia e infine Hellas Verona-AS Roma.

Tra le particolarità, la neo promossa Benevento ospiterà l’Inter, seconda forza del campionato nella stagione appena terminata, il Crotone giocherà in casa del Genoa CFC e la “matricola” Spezia volerà alla Dacia Arena per affrontare in trasferta l’Udinese. Il Napoli è atteso a Parma; il Milan gioca in casa contro il Bologna. E poi le “romane”: Lazio all’Olimpico sfida l’Atalanta, mentre la Roma sarà opposta all’Hellas Verona al Bentegodi.