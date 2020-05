La Lega calcio Serie A vuole terminare la stagione e manda un “messaggio” al Governo Conte

La Lega calcio ha confermato, senza se e senza ma, la volontà unanime di “portare a termine la stagione“, interrotta per l’emergenza Coronavirus. La riunione di oggi (in video conferenza) è strettamente collegata anche alla questione dei diritti tv e delle rate per il momento non pagate dai broadcaster (Sky e Dazn in prima fila). La data di scadenza della 6a e ultima rata annuale era proprio il 1° maggio (le emittenti tv hanno però 14 giorni di tempo prima di essere messe in mora). La posizione dei 20 club ribadisce quanto stabilito lo scorso 21 aprile. Sempre l’assemblea della “Confindustria del pallone” ha confermato che se non si troverà un accordo per la modifica del protocollo per la ripartenza, il Governo (Conte bis) si dovrà assumere la responsabilità di dichiarare “chiusa” la stagione agonistica.