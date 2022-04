La Lega Big3 utilizzerà gli NFT per offrire ai fan l’opportunità di possedere una percentuale delle squadre

(di Emanuele de Laugier) – La Big3, la Lega di basket 3vs3 co-fondata dal rapper americano Ice Cube, offrirà ai fan ed agli investitori l’opportunità di acquistare degli NFT (non fungible token) per ottenere una quota di partecipazione in una qualsiasi delle sue squadre.

Gli organizzatori della Lega hanno messo in vendita 1000 NFT, tra cui 25 pacchetti “fuoco” al prezzo di 25.000 dollari e 975 pacchetti “oro” del valore di 5.000 dollari.

Ice Cube e soci possiedono attualmente tutte e 12 i team e, tramite questa vendita di token digitali, sperano che le proprietà frazionate raccolgano fondi e favoriscano il coinvolgimento dei tifosi.

Oltre ad una quota di partecipazione di una squadra, tutti i pacchetti garantiranno ai fan l’accesso VIP ad ogni partita, del merchandising in edizione limitata, diritti di voto, chiamate con capitani, allenatori, commissari ed arbitri, nonché un anello in caso siano proprietari del team vincitore del campionato, come avviene da tradizione in tutte le maggiori Leghe degli Stati Uniti (NBA, MLB, NHL, NFL, MLS).

I pacchetti “fuoco”, invece, includeranno anche la proprietà intellettuale ed i diritti di licenza per i nomi delle squadre, i loghi, il merchandising e sulle attivazioni durante i giorni delle partite.

Gli organizzatori della Big3 sostengono che questi NFT forniranno vantaggi senza eguali nel settore sportivo.

“Questa è la proprietà di una squadra nel 21° secolo”, ha dichiarato Ice Cube. “Abbiamo creato un legame speciale con i nostri fan sin dalla prima partita nel 2017 e questo è il naturale passo successivo. Vogliamo che i tifosi si sentano ancora più coinvolti nella loro squadra preferita, più connessi con il loro giocatore favorito e abbiano l’opportunità di crescere insieme a noi. Mentre altri campionati stanno flirtando con la proprietà dei fan, nessuno di essi avrà più carne sull’osso dei proprietari delle squadre della Big3”.

Jeff Kwatinetz, co-fondatore della Lega di basket 3vs3, ha affermato: “Siamo entusiasti di abbassare la barriera all’ingresso nella proprietà delle squadre in modo che i nostri fan possano portare il loro investimento al livello successivo. Questo è un enorme passo avanti per il nostro campionato e per lo sport nel suo insieme”.

Oltre a quello che avverrà nella Big3, il Fan Controlled Football (FCF), campionato di football americano indoor incentrato sulla tecnologia, ha 4 squadre governate da comunità di proprietari di NFT.