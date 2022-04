La World Athletics ha creato un fondo per sostenere gli atleti ucraini

(di Emanuele de Laugier) – La World Athletics, l’organo di governo mondiale dell’atletica leggera, ha creato un fondo, in collaborazione con l’International Athletics Foundation (IAF) e con la Diamond League Association, per sostenere gli atleti ucraini che sono stati colpiti dalla guerra nel loro paese. L’obiettivo del fondo è quello di garantire ai migliori atleti dell’Ucraina di continuare ad allenarsi, a qualificarsi ed a partecipare alle competizioni di atletica leggera, tra cui i Mondiali che si svolgeranno dal 15 al 25 luglio in Oregon negli Stati Uniti.

Il fondo è stato aperto con una donazione totale di 190.000 dollari e la World Athletics prevede che un centinaio di atleti ucraini avranno bisogno di un sostegno finanziario durante quest’anno.

I soldi del fondo saranno utilizzati da due gruppi di persone: il primo sarà costituito dai singoli atleti che sono qualificati, o hanno una possibilità concreta di partecipare, ad uno qualsiasi degli eventi di livello mondiale di atletica leggera fino alla fine del 2023 (data di chiusura del fondo), mentre il secondo sarà formato dal personale chiave (allenatore, caposquadra tecnico, ecc) e dai familiari stretti (genitori, coniugi e figli) dello sportivo.

Sebastian Coe, presidente della World Athletics, ha dichiarato: “È giusto che la comunità di atletica leggera fornisca tutto il supporto possibile agli atleti ucraini, che sono stati messi in questa terribile situazione e hanno bisogno della nostra assistenza per continuare ad allenarsi ed a gareggiare. So che molte delle nostre Federazioni affiliate in Europa stanno già ospitando gruppi di atleti ucraini nelle loro strutture di allenamento e sono grato per il loro approccio umanitario a queste tragiche circostanze. Questo fondo fornirà ulteriore supporto agli atleti dell’Ucraina per consentire loro di avere un po’ di stabilità e di sicurezza mentre si preparano a rappresentare il loro paese durante questo periodo di guerra”.

L’assistenza finanziaria sarà diretta verso aree diverse a seconda della categoria in cui una persona rientra. Gli atleti saranno aiutati con i costi d’iscrizione, per il vitto e per l’alloggio, nonché nel finanziamento dei materiali e delle attrezzature per la loro formazione. Inoltre saranno supportati nelle spese in caso di trasferte per partecipare agli eventi di qualificazione ai Campionati del Mondo ed alle altre competizioni.

I familiari e gli allenatori, invece, verranno assistiti economicamente per i viaggi con gli atleti e, nel caso di quest’ultimi, anche per assicurarsi che possano partecipare agli allenamenti ed alle gare.

In aggiunta, gli organizzatori dei singoli eventi della Diamond League hanno promesso che cercheranno di fornire aiuti per il viaggio e per l’alloggio ai concorrenti che mirano a competere nei loro eventi.

Stando agli ultimi dati pubblicati dalle Nazioni Unite, sono oltre 4.2 milioni i rifugiati che sono fuggiti dall’Ucraina da quando la Russia ha lanciato un’invasione su vasta scala il 24 febbraio scorso. Inoltre, tra i civili, sono state 1.626 le persone uccise e 2.267 quelle ferite dai russi, ma si ritiene che il numero effettivo sia molto più alto. La Russia sta anche affrontando le accuse per crimini di guerra dopo il ritrovamento di oltre 350 cadaveri di civili nella città di Bucha (nella provincia di Kiev).