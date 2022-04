Il River Plate ha venduto i diritti di denominazione del “Monumental” per 20 milioni di dollari per 7 anni

(di Emanuele de Laugier) – Il River Plate, la squadra di calcio più titolata d’Argentina, ha venduto a ChangoMas, catena di supermercati, i diritti di denominazione per 7 anni dello stadio Monumental per 20 milioni di dollari.

La cifra incassata consentirà al club di iniziare i lavori di ristrutturazione del “Mas Monumental”, la cui previsione del costo totale è di 45 milioni di dollari. L’importo restante sarà finanziato con la prevendita degli abbonamenti per lo stadio che potranno avere una durata anche di 5 o 10 anni, attraverso cui il River prevede di raccogliere tra i 30 ed i 40 milioni di dollari.

Il piano di ristrutturazione durerà 27 mesi ed incrementerà la capacità totale del “Mas Monumental” ad 81.000 spettatori, superando il Maracaná di Rio de Janeiro e diventando lo stadio più grande di tutto il Sud America.

“Gli ammodernamenti e gli ampliamenti degli stadi si concretizzano attraverso i diritti di denominazione”, ha dichiarato Jorge Brito, il presidente del River Plate.

La squadra di calcio più titolata d’Argentina diventa così il secondo club dell’America Latina a vendere i “naming rights” del proprio stadio, aggiungendosi agli Argentino Juniors che giocano dal 2018 sul campo del Diego Armando Maradona Autocrédito.

I termini finanziari del contratto con ChangoMas sono ancora lontani da quelli del calcio europeo, in cui Spotify pagherà, a partire dal 2022/23, 160 milioni di euro in 12 anni (5 milioni durante le prime 4 stagioni e 17.5 per le restanti 8) al Barcelona per i diritti di denominazione del Camp Nou, mentre l’Atletico Madrid ed il Manchester City ricevono rispettivamente 10 milioni di euro da Wanda, società di costruzioni cinese, e 17 milioni di euro da Etihad a stagione dagli accordi per i nomi dei loro stadi.