La Lega B vuole 3 retrocessioni. Al via una profonda riflessione all’interno del sistema calcio

Si torna a parlare di riforma dei campionati e la Lega B è, da diverso tempo, la serie calcistica più attiva sul tema. Da pochi giorni infatti si è resa “protagonista” dell’idea di puntare a sole 3 retrocessioni. A tal riguardo la 2a divisione ha realizzato un report analitico che conferma “tecnicamente” proprio questa tesi.

Anche nel confronto europeo, al netto della “Liga Adelante” (seconda divisione del calcio spagnolo), con 3 promozioni e 4 retrocessioni, è subito visibile il totale disallineamento della Serie B italiana. Anche in questo caso promozioni (3) e retrocessioni (4) non vanno di pari passo. Ciò non solo è una forte anomalia, a partire dall’analisi in ambito continentale, ma diventa un elemento frenante per lo sviluppo e la programmazione.

D’altronde, ogni anno, cambiano ben 7 nomi di squadre e questo non aiuta lo sviluppo della serie “cuscinetto” tra la 1a e la 3a divisione (la Lega Pro). Sotto il profilo politico, certamente la Lega B ha rotto decisamente gli indugi e impone, al settore (al resto delle leghe), una profonda e attenta riflessione sul futuro del sistema (puntando su una riforma anche più organica dei diversi campionati). La questione delle 3 retrocessioni è ormai sul “tavola” e meriterebbe una risposta!