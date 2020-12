Il Mapei stadium di Reggio Emilia ospiterà la finale di Supercoppa Italiana

Il prossimo 20 gennaio 2021 si disputerà al “Mapei Stadium–Città del Tricolore” di Reggio Emilia, la finale di Supercoppa italiana 2020. La Juventus, vincitrice della Serie A 2019/2020 affronterà il Napoli, dopo essersi aggiudicato la Coppa Italia.

Il trofeo, giunto alla 33ima edizione, sarà disputato per la 21ima volta in Italia (ma per la prima in Emilia-Romagna) mentre 11 le edizioni assegnate all’estero: quattro volte in Cina, due volte negli Stati Uniti, in Qatar e in Arabia Saudita e una volta in Libia.

“La nostra regione si conferma sempre più terra di sport” ha affermato il presidente della regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. “Ospitare la finale di Supercoppa è un risultato che ci onora. Insieme ad appuntamenti come i Mondiali di ciclismo, le due gare di MotoGp, il Gran premio di Formula Uno, le tappe del Giro d’Italia, i tornei ATP di tennis e i Campionati italiani cadetti di atletica leggera, solo per fare alcuni esempi, disputati quest’anno nel nostro territorio, ribadisce la centralità dell’Emilia-Romagna, a cui guardare sempre più, a livello nazionale e internazionale, per i grandi eventi sportivi. E questo è ancora più importante in un anno così difficile, segnato da una pandemia mondiale senza precedenti…”.