L’Olimpia Milano cresce nell’area della multimedialità. L’app asset strategico di un progetto di crescita

Presentata attraverso un evento digitale, l’app mobile dell’Olimpia Milano (ideata e realizzata dal partner tecnologico IQUII) si presenta come una grande opportunità per lo storico brand della pallacanestro italiana. I fans puntano ad essere sempre più coinvolti nelle attività del club, adattandosi a tutte le diverse piattaforme nelle quali è attivo.

Servirà per aumentare il livello di intrattenimento con i tifosi (in attesa di tornare a giocare a porte aperte). Il progetto di “digital transformation” si svilupperà per i prossimi 2 anni, e partirà dalla cosiddetta “Sport Platform”, strumento centrale dell’architettura tecnologica e dell’integrazione dei sistemi dell’azienda. Consentirà alla società di rafforzare la relazione con i propri tifosi, facilitare la gestione e la pianificazione più puntuale di strategie di marketing automation, acquisizione e monetizzazione dei dati.

La realizzazione dell’applicazione, basata sull’utilizzo della piattaforma Sport XP, permetterà di offrire differenti servizi in un unico touchpoint come e-Commerce, Ticketing, Content Management insieme ad un programma di membership, basato sull’accesso esclusivo a contenuti ed esperienze personalizzate.

Al via, come sottolineato da Fabio Lalli, founder di IQUII, un mondo di servizi esperienziali, il tutto grazie ad una vera e propria “media company” attiva su tutte le piattaforme di proprietà. L’Olimpia Milano è già al primo posto, nel basket italiano, per quantità e qualità di interazioni (solo su Facebook, ad esempio, conta più di 173 mila fans, 99,5 mila follower su Instagram, 51.558 su Twitter e 14.100 iscritti su YouTube). L’app prevede attualmente 4 sezioni principali ed una extra per l’implementazione di ulteriori funzionalità.

Per scaricare APP sistema iOS

Per scaricare APP sistema Android

“Siamo solo all’inizio di un nuovo percorso multimediale, che parte proprio da questa app fortemente innovativa”, ha spiegato Roberto Bottali (arrivato all’Olimpia Milano nel marzo del 2020 per ricoprire il ruolo di “Marketing & Sponsorship Manager”). “Nel 2021 presenteremo anche il nuovo sito ufficiale, mentre il programma di loyalty sarà disponibile entro giugno. Contemporaneamente stiamo lavorando per realizzare un nuovo CRM, così da poter profilare la nostra fan base (in modo più preciso), incrociando i bisogni futuri dei tifosi con le esigenze delle aziende sponsor (e non soio). Altrettanto importante è il progetto di “membership” che si sviluppa su 3 livelli. Il primo sarà totalmente gratis e permetterà di usufruire di contenuti più ricchi ed esclusivi rispetto al sito del club. Il secondo prevede una fee mensile (2,29 euro), il terzo una annuale (49,99 euro). Nel secondo livello sono previsti contenuti extra come info, statistiche e video. L’ultimo livello è quello più importante. Prevista, in termini di benefit, la consegna del codice di Eurosport Player e 1 mese gratis di Gazzetta Plus, oltre ad una serie di altre opportunità offerte dal partner Bmw (come test drive e la consegna dell’auto direttamente a casa del cliente in caso di cambio gomme) e da “Smart Box” (cofanetti regalo)”.