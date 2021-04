USL CHAMPIONSHIP: MARSHAWN LYNCH SI UNISCE AL GRUPPO DI PROPRIETA’ DEGLI OAKLAND ROOTS SC

(di Lorenzo Di Nubila) – L’Oakland Roots Sports Club, squadra militante nella USL Championship, ha annunciato che Marshawn Lynch, superstar della NFL, imprenditore, filantropo e nativo di Oakland, è entrato a far parte del gruppo di proprietà del club. L’ex giocatore di Cal Berkeley e campione del Super Bowl, si unisce agli Oakland Roots come proprietario e partner in una nuova iniziativa per portare l’alfabetizzazione finanziaria e la libertà alle famiglie di Oakland.

Il club è stato lanciato nel 2019 con lo scopo di sfruttare la maglia di Oakland e il potere dello sport come forza per il bene sociale. Il club si impegna, infatti, ad utilizzare la sua piattaforma per promuovere la giustizia sociale attraverso la difesa, la creazione e il sostegno di attivisti sportivi e investendo in iniziative come il Fondo per la giustizia del club per sostenere cause come la lotta al razzismo e la giustizia. Nel 2021 l’Oakland Roots ha contribuito a lanciare il progetto contro il razzismo come parte della sua adesione al movimento globale Common Goal.

Marshawn Lynch ha radici profonde a Oakland che esemplificano la grinta, l’individualità e la creatività che definiscono ciò che è The Town. Dal periodo trascorso alla Oakland Tech High School, alla UC Berkeley e agli Oakland Riders, alla sua carriera di successo come imprenditore e proprietario di molteplici attività tra cui BeastMode Apparel, BeastMode Marketing e Rob Ben’s Restaurant, Marshawn Lynch non sarà mai lontano dalla sua comunità e dal futuro dello sport a Oakland.

Nello spirito di uno scopo condiviso, Roots e Marshawn hanno annunciato una partnership con Goalsetter, nata a Oakland, un’app di risparmio, spesa intelligente e alfabetizzazione finanziaria dai 12 anni in su che insegna l’educazione finanziaria attraverso divertenti quiz basati sul gioco. Goalsetter si impegna a colmare il divario di ricchezza fornendo un’istruzione finanziaria culturalmente rilevante per indirizzarli su un percorso di libertà finanziaria.