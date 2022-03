Accordo Eleven Sports-One Championship fino al 2024

Eleven Sports trasmetterà per i prossimi 3 anni in diretta e in esclusiva tutti gli eventi live, on-demand e i magazine originali che vedono protagonisti i campioni internazionali made in Italy tra cui Giorgio e Armen Petrosyan, Martine Michieletto, Mustapha Haida, Iuri Lapicus, Mauro Cerilli e Joseph Lasiri.

Eleven punta agli sport da combattimento a conferma della propria mission: diventare la media destination dello sport.

Grazie all’accordo con One Championship, l’offerta Eleven diventa sempre più completa con un palinsesto ricco di appuntamenti mensili e approfondimenti esclusivi su tutte le star del roster.

Tra i protagonisti, i migliori campioni internazionali di tutte le primarie discipline da combattimento, dalle mixed martial arts alla kickboxing fino alla muay thai.

Si parte sabato 26 marzo con il primo appuntamento: “One X“, evento internazionale per festeggiare i dieci anni di vita di ONE Championship.

Tutti gli italiani appassionati di fighting potranno seguire lo show in esclusiva direttamente collegandosi alla piattaforma Elevensports.com.

Un anniversario attesissimo per il quale Chatri Sityodtong, fondatore della promotion, ha davvero dato fuoco alle polveri ideando un gala ai massimi livelli.

Saranno venti i match in onda dalle h. 6:00 della mattina fino alle 16:00 di sabato 26 marzo (e successivamente in modalità on-demand) con alcuni dei fighters più seguiti dal pubblico italiano impegnati in combattimenti imperdibili, tra i quali Superbon vs Marat Grigorian per il titolo mondiale, Eduard Folayang vs John Wayne Parr e Chingiz Allazov vs Sitthichai, per non parlare del match mondiale di MMA tra Angela Lee e Stamp Fairtex, finendo con la sfida con regole miste di muay thai vs MMA tra il thai Rodtang e l’americano Demetrious Johnson.

“La partnership tra One Championship ed Eleven apre un nuovo ed esclusivo palcoscenico per gli sport da combattimento in Italia, dando appuntamento a tutti gli appassionati, per i prossimi 3 anni, a grandi sfide tra campioni internazionali di mixed martial arts, kickboxing e muay thai” – ha dichiarato Giovanni Zurleni Managing Director di Eleven Sports Italia – “Non potevamo iniziare meglio. Già sabato 26 marzo trasmetteremo “One X” che rappresenta un evento straordinario per il decennale di One Championship con una line-up di atleti e spettacoli mai visti prima. C’è molta passione e interesse crescente verso queste discipline nel nostro Paese e attraverso tutti i nostri canali, vogliamo raccontare non solo gli eventi live ma anche le storie dei protagonisti, partendo proprio dagli atleti italiani (come Petrosyan) che sono ormai seguitissimi anche livello internazionale.”

“Oggi One Championship ha trovato la casa per tutti i grandi campioni del fighting mondiale – ha aggiunto Carlo Di Blasi Presidente di One Championship Italia – “La mission di One Championship è sempre stata la ricerca dell’eccellenza, per cui da ora il nostro obiettivo dei prossimi tre anni sarà di diventare lo sport più seguito su Eleven Sport. Abbiamo grandi campioni, una produzione di altissimo livello e soprattutto un bellissimo ed entusiasmante sport da lanciare.”