Esports: Umbro Italia nuovo sponsor tecnico di Mkers

Da oggi Umbro Italia è il nuovo sponsor tecnico di tutti i team Mkers, prima società per azioni italiana nel settore Esport. L’annuncio arriva in occasione della Milan Games Week & Cartoomics, la più importante fiera gaming in Italia, l’evento più atteso dagli appassionati di giochi online e non solo. Da oggi il kit in-game di Mkers su FIFA23 è marchiato Umbro. Una divisa che è anche possibile acquistare sempre da oggi in pre-order sullo shop online dei Mkers.

Con quasi 100 anni di storia alle spalle, il brand più antico del mondo del calcio entra negli Esports dalla porta principale, attraverso un team già così affermato e riconosciuto a livello internazionale. Mkers, alla cui crescita hanno contribuito in questi anni importanti investitori, tra cui Daniele De Rossi, Alessandro Florenzi, Marco Parolo e molti altri sportivi, ha un roster di circa 30 players di nazionalità diverse, specializzati in titoli famosi come FIFA, Rainbow, Six Siege, NBA2K e molti altri.

L’attenzione all’elemento competitivo che caratterizza i team Mkers è stata sposata appieno da Umbro. Sono diversi i progetti nati dalla collaborazione. Umbro accompagnerà la scuderia Mkers in tutti i tornei ufficiali, che diventeranno la vetrina, fisica e virtuale, per il prossimo lancio della nuova collezione di jerseys “Mkers x Umbro”. La certificazione di prestazioni d’eccellenza è fondata sui risultati raggiunti dai team Mkers finora: il Team FIFA, per citarne uno, è quarto nel ranking mondiale.

“Arriviamo carichi di entusiasmo e curiosità nel mondo degli Esports e siamo certi che la storia di Umbro saprà farsi strada nel cuore dei giovanissimi gamers”, sottolinea Michela Tedone, marketing manager di Umbro Italia. “Siamo orgogliosi della collaborazione nata con un partner tanto energico come Mkers. Vogliamo portare la qualità e la freschezza di Umbro nel mondo delle sfide online che attraversano tutti gli sport, non solo il calcio”. Anche Luigi Boccia, teamwear and sponsorship manager di Umbro Italia, non vede l’ora di “dar vita ai nuovi progetti di cui stiamo discutendo, fra cui il camp che permetterà ai ragazzi di poter interagire dal vivo oltre che online”.

“E’ motivo di orgoglio per Mkers annunciare la partnership con Umbro, da sempre punto di riferimento per prestigio e qualità di prodotto”, aggiunge Thomas De Gasperi, presidente di Mkers. “Poniamo le basi di un importante 2023, che anche lato merchandising ci vedrà protagonisti di una serie di nuovi ed importanti progetti”.