La figura mitologica del “basilisco” nelle nuove maglie dell’FC Basilea (Serie A svizzera)

Creatura mitologica, il “basilisco” è sicuramente entrato nell’immaginario popolare, diventando in alcuni casi, simbolo di una città. A Basilea infatti è facile incontrare la sua immagine in numerosi luoghi, stendardi e simboli cittadini, come la stazione neobarocca, l’orologio delle due Torri, il portale di San Gallo o numerose fontane presenti nella città svizzera. Insieme al Baslerstab, il basilisco ha assunto un ruolo simbolico estremamente significativo per questa città e, di conseguenza, per il club che la rappresenta. L’FC Basilea, insieme a Macron, ha voluto dedicare il proprio nuovo Third Kit 2024/25 al basilisco, attraverso una grafica che ha come protagonista proprio la creatura mitologica.

Il colore dominante della nuova maglia Third 2024/25 dell’FC Basilea è il verde scuro, con maniche nere e dettagli neri e avorio nel collo a polo e nei bordi delle maniche. Il corpo anteriore e posteriore della maglia è caratterizzato da una grafica sublimata di un verde meno scuro, composta da bande verticali all’interno delle quali è presente, in forma ripetuta, il disegno del basilisco. L’etichetta nel backneck interno è personalizzata col disegno del basilisco e il pallone presente nello stemma del club in bianco su sfondo nero. Sotto il disegno è presente la scritta ‘FC BASEL 1893’ insieme al logo Macron e alla scritta ‘Designed in Bologna’ che certifica come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato presso il Macron Campus.

Sul petto è presente a destra il Macron Hero in stampa siliconata color avorio, e a sinistra, nello stesso colore, una versione monocromatica dello stemma dell’FC Basilea 1893, sovrastate dalle due stelle che simboleggiano i 20 titoli di Campione di Svizzera conquistati dal club. Nel retrocollo esterno è ricamato in bianco il Baslerstab e all’interno del fondo maglia posteriore è presente un tape personalizzato con la scritta, ripetuta, ‘BRENNE FÜR DR FCB’ (“Bruciare per l’FCB”). I pantaloncini sono in verde scuro con coulisse avorio e bande nere sui fianchi. I calzettoni verde scuro hanno il bordo superiore nero con due fini righe orizzontali avorio e delle bande nere ondulate al centro con all’interno l’acronimo FCB davanti e la data 1893, anno di fondazione, dietro. (fonte: Macron)