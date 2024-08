Kappa presenta le 3 maglie dell’Empoli calcio (Serie A) per la stagione 2024/25

L’elemento della tradizione si riflette nella divisa Home, per la quale il reparto R&D di Kappa (sponsor tecnico dell’ Empoli FC – club di Serie A ) ha optato una maglia classica di un elegante colore azzurro, da sempre simbolo della realtà calcistica toscana. Un’aggiunta audace alla divisa è data dai dettagli in lime, tra cui il logo del club, il logo Omini di Kappa e gli sponsor. Inoltre, una novità di quest’anno è l’inserimento della banda Kappa, con il suo iconico logo ripetuto lungo il fianco della maglia; un dettaglio che è presente anche anche nelle versioni Away e Third. Sul retro del colletto si legge “Empoli FC 1920,” a sottolineare la lunga tradizione del club.

Le maglie Away e Third rappresentano invece un vero elemento di innovazione rispetto al recente passato. La Kombat Pro Away si distingue per un look moderno, con una grafica marmorea grigia e bianca ispirata alla facciata della Collegiata di Sant’Andrea, uno dei principali simboli storici della città di Empoli ed una serie di inserti verdi. La Kombat Pro Third è caratterizzata invece dall’influenza di un altro simbolo della città: il Leone. Sviluppato su una vastità di toni del griglio, la grafica si ispira al graffio del leone e si differenzia per la presenza di audaci dettagli fucsia, sia come elemento nella fantasia della maglia, sia come colore del logo del club e del logo Omini. (fonte: Empoli FC)