Il colosso ABB nuovo premium partner del Como calcio (Serie A)

Il Como 1907 (neo promossa in Serie A) ha annunciato la partnership con ABB (ricoprirà il ruolo di “Premium Partner”) per la stagione 2024/2025.

La partnership con ABB sottolinea l’importanza attribuita dal Como 1907 ai temi della sostenibilità e dell’attenzione al territorio. ABB (multinazionale elettrotecnica svizzero-svedese con sede a Zurigo e operante nella robotica, nell’energia e nell’automazione in oltre 100 Paesi) sarà presente in tutte le partite e nel training center con attività di comunicazione su LED, banner e backdrops.

Il Commercial Leader di ABB Electrification, Gianluca Lilli, ha commentato entusiasticamente: “Con il Como 1907 condividiamo una storia ultracentenaria di passione per l’innovazione e di ricerca dell’eccellenza. Siamo felici di dare il via a questa collaborazione e di contribuire insieme a un futuro più sostenibile e attento alle risorse.” Analogamente, il head of commercial del Como 1907, Ryan Shelton, ha espresso grande entusiasmo per la partnership: “Siamo entusiasti di accogliere ABB come premier partner del Como 1907. Insieme, puntiamo a migliorare le nostre performance in termini di sostenibilità e a contribuire positivamente al territorio comasco. Crediamo che questa partnership possa portare cambiamenti significativi e benefici duraturi per tutti.” (fonte: Como 1907)