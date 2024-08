La Federcalcio slovacca presenta le nuove divise per la stagione 2024/25

Un’altra prestigiosa Federazione calcistica europea e le sue nazionali entrano nella famiglia Macron. Il brand italiano è il nuovo partner tecnico della Slovenský Futbalový Zväz, Federcalcio della Slovacchia, dalla prima squadra femminile e maschile fino alle giovanili. L’annuncio della partnership e la presentazione delle nuove maglie che i Sokoli (I falconi) indosseranno già nel match di Nations League contro l’Estonia il prossimo 5 settembre a Tallinn, è avvenuto nel corso dell’evento di inaugurazione del Macron Sports Hub di Bratislava.

La storia della Federcalcio slovacca affonda le sue radici prima della Seconda Guerra Mondiale. Per quasi cinquant’anni molti giocatori slovacchi contribuirono ai successi e alle ottime prestazioni della Cecoslovacchia, poi nel 1993, ottenuta l’indipendenza, la Nazionale slovacca riprese a giocare sotto la bandiera del proprio Paese. Nel 2010 i Sokoli guidati da Marek Hamsik conquistarono la storica qualificazione ai Mondiali in Sud Africa dove uscirono agli ottavi di finale. Per quanto riguarda gli Europei, invece, la Slovacchia ha partecipato per tre volte alle fasi finali, ovvero nel 2016, nel 2020 e nel 2024. Nell’edizione tedesca di quest’anno la nazionale slovacca si è messa in luce grazie a delle ottime prestazioni: ha battuto il Belgio nella partita di esordio, ha conquistato l’accesso agli ottavi e ha messo in grandissima difficoltà l’Inghilterra (arrivata poi in finale), costringendo Kane e compagni a recuperare, solo nei tempi supplementari, il momentaneo vantaggio slovacco messo a segno da Ivan Schranz.

“Siamo felici di annunciare questa importante partnership con la Federcalcio slovacca e di vestire le sue Nazionali. – ha dichiarato Gianluca Pavanello, CEO di Macron – Un progetto tecnico che segna l’inizio di un percorso da fare insieme e che sarà sicuramente di reciproca soddisfazione. La Slovacchia è una Nazionale ricca di storia e la sua maglia è stata indossata da grandi campioni. Il nostro impegno, al fianco della SFZ, è quello di fornire allo staff e alla squadra prodotti di altissimo profilo sia a livello tecnico che di design e che rappresentino al meglio lo spirito e l’identità di questa Nazionale e dei suoi tifosi”.

“La Federcalcio slovacca è da tempo associata al meglio, e sono molto contento che in questo spirito possiamo presentare anche la nuova partnership con Macron”, – ha dichiarato il segretario generale della SFA, Peter Palenčík, – aggiungendo: “Sono convinto che le nuove maglie ci porteranno fortuna. Ci aspetta la prossima edizione della Nations League e a ottobre la nostra squadra femminile giocherà i playoff per un posto al Campionato europeo del 2025 in Svizzera. L’anno prossimo, a partire da marzo, ci saranno le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026 e poi la partecipazione della nostra squadra U21 al Campionato Europeo, che si terrà qui in Slovacchia. Sono convinto che questa partnership porterà benefici a entrambe le parti, e che non solo i giocatori apprezzeranno le nuove maglie, ma anche i tifosi”.

All’annuncio della partnership tra Macron e Federcalcio slovacca è seguita la presentazione dei nuovi kit, che raccontano la storia e i simboli della Nazionale e il senso di appartenenza ai suoi colori.

La nuova Home della Nazionale slovacca, con collo a V in maglieria con fine riga blu e dettagli rossi, è in due tonalità di blu, più chiaro nel corpo centrale, più scuro sulle maniche. Nella parte anteriore, sulle spalle e sulle maniche, la maglia è caratterizzata da una grafica embossata, tono su tono, con il disegno stilizzato e ripetuto di un falcone, simbolo e soprannome della Nazionale. Sul petto a destra si trova lo stemma della SFZ, al centro in stampa siliconata bianca il Macron Hero e a sinistra lo stemma della Slovacchia, composto da una doppia croce bianca su sfondo rosso sotto la quale, in blu, spiccano le tre cime dei Carpazi: Tatra, Fatra e Mátra. Il backneck è personalizzato con etichetta con le due tonalità di blu e delle bande diagonali bianca, blu e rossa (i colori della bandiera nazionale) e lo stemma della Federcalcio slovacca.

La versione Away è bianca e a girocollo in maglieria con dettagli blu. Sulle maniche e sulle spalle, tono su tono, è riproposto il disegno, in grafica embossata, del falcone stilizzato. Sul fondo maglia, ai lati, in stampa sublimatica, è inserita la bandiera nazionale. Il corpo centrale della maglia è realizzato in tessuto Eco Exalock con lavorazione jaquard, dove il motivo decorativo è inserito direttamente nella trama del tessuto, creando un effetto embossato. Il backneck è personalizzato come nella versione Home e sul petto, insieme allo stemma della SFZ e allo quello della Slovacchia, al centro spicca in blu il Macron Hero. Il kit da trasferta è completato da pantaloncini bianchi con fianchi che riprendono il disegno grafico di maniche e spalle e calzettoni bianchi con due righe, blu e rossa, sul bordo superiore. Il Macron Hero sopra la caviglia e l’acronimo SVK sono in blu.