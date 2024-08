Il binomio cromatico celeste-nero nelle nuove divise di gioco del Cardiff Rugby

Il Cardiff Rugby ha presentato i nuovi kit gara disegnati da Macron in vista della stagione 2024/2025 di United Rugby Championship, al via tra circa un mese contro lo Zebre Rugby Club. Il celeste e il nero rappresentano la tradizione della Home, mentre per la versione Alternate sono stati scelti il rosso e il nero, arricchiti da eleganti dettagli dorati. Le maglie, come tutti i capi prodotti dal brand italiano per i propri club partner, sono in Eco Fabric, tessuto in poliestere al 100% proveniente dal riciclo di plastica post-consumer.

La nuova maglia Home del Cardiff Rugby è celeste, con bande orizzontali nere contornate da fini righe bianche. La maglia è a girocollo nero con dettagli bianchi e celesti, e anche i bordi manica sono neri. Sulle maniche e sulle spalle è presente una grafica chevron, tono su tono e in leggero rilievo, che si ispira al motivo presente nel logo del club. Il backneck è personalizzato con i colori e il logo del club, insieme al logo Macron e alla scritta ‘Designed in Bologna’, a certificare ed evidenziare come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato presso il Macron Campus. Sul petto, a destra, in stampa sublimatica c’è il Macron Hero e accanto, a sinistra, lo stemma del Cardiff Rugby. Nel retrocollo esterno è ricamato in bianco 1876, anno di fondazione del Cardiff Rugby Football Club. Il fondo maglia posteriore è un’ampia fascia nera, su cui è inserito, in grafica embossata, il disegno di uno scudo raffigurante il motivo che rimanda ai tre fiumi di Cardiff. Il kit casalingo è completato da pantaloncini neri con bande laterali che riprendono il design della maglia. I calzettoni celesti hanno il bordo superiore nero e una banda orizzontale nera al centro contornata da righe bianche. Sopra la caviglia, nella parte anteriore in bianco c’è la scritta 1876, mentre dietro il Macron Hero.

La maglia Alternate è rossa con girocollo nero e dettagli dorati. Il nero e l’oro sono presenti anche sui bordi manica e sulle fasce laterali nere, che hanno dei profili dorati. Le spalle e le maniche riprendono la grafica chevron, tono su tono ed embossata, utilizzata anche nella Home. Il backneck è lo stesso della maglia Home, mentre il Macron Hero sul petto, a destra, è in oro e il retrocollo esterno ha l’anno 1876 ricamato in bianco. Anche in questa versione sul fondo maglia posteriore è presente, embossato, lo scudo che rimanda al motivo dei tre fiumi di Cardiff. I pantaloncini rossi hanno bande laterali nere e dettagli dorati, i calzettoni rossi con banda superiore nera presentano davanti, in oro, la data 1876 e posteriormente, sul polpaccio, sempre in oro il Macron Hero.