Wizz Air Venicemarathon: l’evento dedicato alla figura di Marco Polo nell’anniversario dei 700 anni dalla morte

Si avvicina il tanto atteso appuntamento con la 38esima edizione della Wizz Air Venicemarathon in programma domenica 27 ottobre a Venezia sulle tre distanze di maratona, mezza maratona e 10 chilometri. Sarà un’edizione dedicata alla figura di Marco Polo del quale ricorrono proprio quest’anno i 700 anni dalla morte. L’effige del grande mercante, viaggiatore e scrittore veneziano è stata raffigurata in tutte le t-shirt, realizzate dal nuovo sponsor tecnico Joma, che gli iscritti riceveranno assieme al pettorale e al pacco gara. Un capo davvero unico e da collezione per atleti e appassionati di tutto il mondo. Si preannuncia essere anche un’edizione di successo vista la chiusura anticipata, già da alcune settimane, delle iscrizioni alla mezza maratona per sold out dei 4.000 posti a disposizione e dei 13.000 iscritti complessivi sulle tre distanze. Tutte le informazioni e i dettagli per iscriversi sono disponibili sul sito www.venicemarathon.it Confermati gli scenografici e tradizionali percorsi, con l’avvio della classica 42K dalla splendida Villa Pisani lungo la Riviera del Brenta, la partenza della mezza maratona dal ‘salotto’ di Mestre, Piazza Ferretto e, infine, la partenza della 10K accolta nel polmone verde del Parco San Giuliano di Mestre. Tutti i percorsi confluiranno poi nel medesimo spettacolare tracciato che, una volta raggiunta l’area portuale di Venezia, attraverserà i suggestivi canali per mezzo dei 14 ‘mitici’ ponti, compreso il suggestivo ponte galleggiante di barche sul Canal Grande, sfilerà in Piazza San Marco per poi concludersi in Riva Sette Martiri. La macchina organizzativa è al lavoro per gli ultimi preparativi in vista del ‘Mese Venicemarathon’ che partirà venerdì 27 settembre, con la prima tappa del circuito Alì Family Run, le cinque manifestazioni non competitive a carattere promozionale che si disputeranno nelle sedi di Chioggia, Portogruaro, San Donà di Piave, Dolo-Riviera del Brenta e infine Mestre – Parco San Giuliano, coinvolgendo studenti e scuole dell’intera Città Metropolitana di Venezia. Prosegue spedita anche la maratona solidale del Venicemarathon Charity Program, che quest’anno conta ben 21 associazioni no profit, e che attualmente ha già raccolto 30.000 euro. Madrina del progetto sarà anche quest’anno l’atleta paralimpica, scrittrice e senatrice Giusy Versace impegnata assieme alla sua onlus Disabili No Limits.

Si unice a quest’importante maratona solidale anche un’altra figura di spicco del mondo sportivo come Paola Gianotti, l’ultra ciclista, coach, speaker motivazionale, attivista solidale ed ambientale, scrittrice e testimonial della onlus ‘Africa Mission – Cooperazione e Sviluppo’. L’obiettivo di Paola (che sarà in gara nella 42K) e di Africa Mission sarà quella di raccogliere 10.000 euro per ripristinare altri cinque pozzi d’acqua potabile in Uganda.

