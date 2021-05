IL GRUPPO ASER VENTURES INVESTE IN CREED MEDIA

L’agenzia con sede a Stoccolma aggiungerà nuove funzionalità di marketing alla piattaforma di investimenti dell’imprenditore londinese Andrea Radrizzani.

La piattaforma di investimenti sportivi e multimediali Aser Ventures ha acquisito una quota strategica dell’agenzia di marketing digitale Creed Media, con sede a Stoccolma.

Fondata nel 2015 dall’imprenditore leader nello sport e nei media Andrea Radrizzani, il gruppo Aser Ventures comprende il club di Premier League Leeds United, il gruppo internazionale di trasmissione di eventi sportivi e intrattenimento Eleven Sports e il servizio di streaming LIVENow. Radrizzani è il presidente e l’azionista di maggioranza del Leeds United.

Creed Media lavora con marchi internazionali e etichette discografiche per creare soluzioni di marketing su misura che coinvolgano un pubblico giovane attraverso piattaforme come TikTok, Snapchat e Instagram. Le loro campagne si basano sulla viralità della cultura giovanile e la loro lista di clienti include Warner Music Group, Sony Music, Universal Music, Red Bull, KFC e H&M.

La fondazione di Creed Media risale al 2018 ed è passata dall’essere un’attività di tre persone ad avere un team di 40 membri che operano tra Svezia, Canada e Stati Uniti. I fondatori Timothy Collins (25) e Hugo Leprince (22) sono stati inseriti quest’anno nella lista di Forbes delle 30 persone più influenti in Europa sotto i 30 anni, come riconoscimento per la rapida ascesa dell’azienda.

Creed Media rafforzerà le funzionalità di marketing, digitali e dei social media di Aser. A trarne beneficio saranno anche le compagnie di proprietà della Aser come NEO Studios, l’agenzia italiana di media digitali e social Hellodi e l’agenzia di comunicazione HAPPING e Team Whistle, acquistata da Eleven Sports nel marzo del 2021.

Ci saranno ampie opportunità di collaborazione tra Creed Media e il gruppo Aser. Creed si unirà alle altre società che fanno parte di Aser per promuovere campagne incrociate, condividere i sistemi migliori e combinare le risorse per fornire al pubblico e ai partner commerciali nuovi prodotti e servizi. Creed ha già lavorato a stretto contatto con LIVENow, aiutando il servizio di streaming a produrre lo show virtuale dei Gorillaz Song machine Live lo scorso dicembre.

Aser sosterrà la continua crescita di Creed Media con una visione strategica e l’accesso alla sua rete globale di partner sportivi, di media e di intrattenimento.

Andrea Radrizzani, fondatore e presidente di Aser Ventures, ha accolto così Creed Media nel gruppo Aser: “Timothy e Hugo hanno creato qualcosa di speciale con Creed Media. Hanno una profonda comprensione della cultura e delle piattaforme che appassionano il giovane pubblico e hanno costruito un business che ha le potenzialità per una crescita rapida e continua. Noi di Aser Ventures vogliamo aiutarli a farlo, condividendo la nostra esperienza e il nostro network con il team di Creed Media e creando opportunità di collaborazione con il vasto gruppo Aser.

Timothy Collins, Co-CEO e co-fondatore di Creed Media, ha aggiunto: “Sia io che Hugo siamo incredibilmente orgogliosi di diventare partner di Andrea e Aser. Ora che possiamo beneficiare dell’enorme esperienza del loro grande team nello sviluppo e nella costruzione di una vasta gamma di aziende di successo, pensiamo che per noi ci siano infinite possibilità. La nostra convinzione è che insieme al loro supporto possiamo far crescere Creed in tanti modi nuovi e questo ci rende entusiasti.”