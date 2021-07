FORMULA 1: PARTNERSHIP TRA LA SCUDERIA ASTON MARTIN E TIKTOK

(di Lorenzo Di Nubila) – La scuderia Aston Martin di Formula 1 ha stretto una partnership per la creazione di contenuti con la piattaforma social TikTok. L’accordo vede Aston Martin aggiungere il marchio TikTok al poggiatesta del guidatore, con la piattaforma che diventa il “partner creativo ufficiale” del team. Per quanto riguarda i contenuti, Aston Martin lavorerà sia con i creativi interni di TikTok che con la community della piattaforma per esplorare le opportunità di coinvolgimento, incluso l’output social esclusivo sul nuovo account del team.

TikTok lancerà anche una serie di sfide hashtag globali, tra cui la #CatchChallenge, che metterà alla prova le reazioni degli utenti per vedere se hanno le carte in regola per eguagliare piloti come Sebastian Vettel e Lance Stroll.

L’attivazione di #DayInTheLifeOf vedrà Aston Martin condividere contenuti dietro le quinte, che vanno dai piloti e ingegneri agli chef, e #DidYouKnow aiuterà a educare e informare la community di TikTok sulla Formula Uno. La partnership si concentrerà ulteriormente sui Gran Premi di Gran Bretagna e Stati Uniti di quest’anno, che sono territori chiave per entrambi i marchi, in cui le due parti porranno un’enfasi extra sui contenuti.