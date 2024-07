La “Bavaria” al centro del progetto della nuova maglia dell’FC Bayern München (stagione 2024/25)

adidas ha presentato oggi il nuovo kit away dell’FC Bayern München (Bunbdesliga1) per la stagione 2024/25: un design nuovo e audace ispirato alla statua della “Bavaria”, che personifica la forza della patria bavarese ed è situata nel cuore di Theresienwiese, a Monaco di Baviera.

Con un’estetica rinnovata per la nuova generazione di tifosi, il blu e il verde si alternano sulla base nera della maglia, ricordando le tonalità della superficie della statua. Applicando elementi della tradizione del club a un design altrimenti contemporaneo, questo motivo scorre lungo l’intera maglia, anche dietro lo stemma che campeggia sul cuore. Così elementi iconici del club si legano con un nuovo look.

La “Bavaria” si ritrova anche nei dettagli in bronzo utilizzati per l’iconico stemma del club, il logo adidas, il logo dello sponsor e le tre strisce sulle spalle della maglia. Completa il design la scritta “Mia San Mia”, che compare in versione bronzea sulla parte posteriore del colletto, in riferimento alla frase e alla canzone sinonimo del club e dei suoi giocatori, nonché agli storici successi ottenuti in campo europeo e nazionale.

Sam Handy, SVP Product and Design di adidas, ha dichiarato: “Theresienwiese rappresenta il meglio della Baviera e di Monaco di Baviera: è un luogo vivace in cui le persone si ritrovano per entrare in contatto. Per garantire che questo luogo iconico fosse adeguatamente rappresentato, ci siamo basati sul suo epicentro – la statua della “Bavaria” -, così da offrire una rappresentazione contemporanea della tradizione e della cultura bavarese. Con questo design volevamo che i giocatori e i tifosi dell’FC Bayern si sentissero sempre legati alla casa del club, anche quando giocano in trasferta”. (fonte: Adidas)