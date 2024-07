Ricerca grafica e innovazione nelle nuove maglie (stagione 2024/25) dell’FC Basilea (1a divisione svizzera)

Innovazione, ricerca grafica, unicità sono le caratteristiche dei nuovi kit realizzati da Macron per l’FC Basilea. Il top club del calcio elvetico sta presentando i nuovi game set che i “Rotblau” indosseranno nel corso della prossima stagione agonistica. A breve distanza, l’una dall’altra, sono stati presentati i kit Away e Home della stagione 2024/25, che si distinguono per una scelta grafica inedita, molto d’impatto, e per un forte legame culturale coi simboli e le tradizioni della città di Basilea.

La nuova maglia Home 2024/25 dell’FC Basilea ha il collo a polo in maglieria nera con due sottili righe rosse, stesso abbinamento cromatico presente sui bordi manica. Il tema grafico, identico a quello utilizzato anche per la Away, è composto dalla presenza di una grafica a rappresentare delle fiamme che sia dall’alto che dal basso si allungano verso il centro della maglia e sulle spalle. Lo sfondo è blu, mentre le fiamme sono rosse e bordate di giallo, a riprendere i tradizionali colori della divisa casalinga dell’FC Basilea. L’origine di questo tema grafico, in particolare nella versione Away, è da ricercare negli elementi tradizionali della cultura di Basilea, a partire dallo storico stendardo cittadino composto proprio da punte ondulate nere su sfondo bianco e con al centro il Baslerstab. Sul petto, entrambi in stampa siliconata, il Macron Hero e lo stemma dell’FC Basilea.

Il backneck è personalizzato con un’etichetta con sfondo nero all’interno del quale è presente la scritta FC BASEL 1893, sormontata dal disegno del basilisco e dal pallone, elemento presente nello stemma del club. Completano il backneck il logo Macron e alla scritta Designed in Bologna, che certifica come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato presso il Macron Campus. Sul fondo maglia posteriore è presente un tape interno personalizzato con la scritta, ripetuta, BRENNE FÜR DR FCB (“Bruciare per l’FCB”). Nel retrocollo esterno è ricamato in giallo il pallone da calcio presente nello stemma del club. I pantaloncini sono blu e sul fianco hanno, in rosso, la stessa grafica presente sulla maglia, mentre i calzettoni sono blu con bordo superiore nero con due sottili linee rosse e con banda rossa orizzontale al centro nella quale anteriormente è presente l’acronimo FCB, posteriormente 1893, data di fondazione del club.

La maglia Away 2024/25 dell’FC Basilea è prevalentemente di color avorio, con girocollo e bordi manica neri. Il kit è caratterizzato da degli elementi ondulati di colore nero che scendono dall’alto e salgono dal basso verso il centro del corpo centrale della maglia. Il riferimento è allo storico stendardo della città di Basilea, dove ‘fiamme’ nere su sfondo bianco vanno a convergere verso il ‘Baslerstab’ posizionato al centro. Questa origine ha reso questa caratterizzazione grafica molto presente nella cultura e nelle tradizioni della città elvetica, come la presenza delle stesse ‘lingue’ nere anche nei tamburi utilizzati durante i momenti di festa cittadina come il Carnevale. Sul petto, entrambi in stampa siliconata nera, il Macron Hero e una versione dello stemma dell’FC Basilea 1893 composto unicamente dall’acronimo FCB con due stelle dorate a significare i 20 titoli di Campione di Svizzera conquistati dal clubIl backneck è personalizzato come nella versione Home, così come il tape personalizzato con la scritta BRENNE FÜR DR FCB. I pantaloncini hanno identico colore della maglia con grafica nera sui fianchi che riprende il tema grafico del kit. I calzettoni color avorio hanno un ampio bordo nero superiore, nella parte anteriore l’acronimo FCB e il Macron Hero e posteriormente 1893, data di fondazione del club elvetico. (fonte: Macron)