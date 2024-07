Il richiamo a Las Bardenas Reales nella nuova maglia Away del C.A. Osasuna (LaLiga)

Nella Navarra esiste un luogo molto suggestivo. Si chiamaLas Bardenas Reales sono un ambiente unico, Riserva Mondiale della Biosfera, paesaggi semidesertici modellati dall’acqua, dal vento e dal sole. Un luogo simbolo di questa parte della Spagna che ha ispirato il nuovo Away Kit del Club Atlético Osasuna (arrivato 11° nel precedente campionato). Un game set unico nella grafica e nel significato, ideato e realizzato in stretta collaborazione con Macron, da questa stagione sponsor tecnico del club navarro.

La nuova Away 2024/25 del CA Osasuna è color grigio sabbia, come la sabbia delle zone desertiche de Las Bardenas. La maglia è a girocollo con bordo blu scuro, identica tonalità presente sui bordi manica e sulle ampie bande verticali sui fianchi. La grafica che la caratterizza, sia fronte che retro, è nel disegno ispirato dal paesaggio dei crinali e delle gole che contraddistinguano parte de Las Bardenas, un sito naturale di circa 42.000 ettari. Il backneck interno è personalizzato con lo stemma del club, la scritta OSASUNA su uno sfondo che richiama la grafica della maglia Home, il logo Macron e la scritta ‘Designed in Bologna’, a certificare ed evidenziare come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato nel Macron Campus.

Sempre nel colletto è presente un tape personalizzato con la scritta bilingue, in castigliano e basco, ‘VIBRA EN TI – ZUGAN TAUPAKA’ che significa ‘Batte dentro di te’. Sul petto, entrambi in stampa siliconata, il Macron Hero e lo stemma dell’Osasuna. Nel retrocollo esterno, sempre in blu, è stampato il disegno del Castildetierra delle Bardenas Reales, un altro simbolo che esprime l’appartenenza e il legame a questo territorio. Si tratta di una formazione naturale creata dall’erosione con una pietra posta sulla cima che ha protetto il terreno sottostante, creando una sorta di fragile piramide di terra.

Il kit Away è completato da pantaloncini grigio sabbia con bande blu sui fianchi. I calzettoni grigio sabbia hanno la banda superiore blu. (fonte: Macron)