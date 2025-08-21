La B partecipa con le altre Leghe alla campagna di sensibilizzazione #stopiracy

In occasione della 1ª e 2ª Giornata della Serie BKT 2025/2026, la Lega Serie B promuove una campagna di sensibilizzazione contro la pirateria audiovisiva (nella foto in primo piano il soggetto adv), in collaborazione con Lega Serie A (alla sesta stagione) e che quest’anno coinvolgerà anche i campi della Lega Pro, grazie alla collaborazione tra le tre Leghe del calcio professionistico italiano.

Nel nostro Paese nel 2024 si sono registrati numeri impressionanti:

– Il 38% degli adulti italiani ha commesso almeno un atto di pirateria fruendo illecitamente di film, serie/fiction, programmi ed eventi sportivi live;

– 295 milioni gli atti di pirateria stimati;

– 2,2 miliardi di euro la stima del fatturato perso da tutti i settori economici italiani a causa della pirateria di film, serie/fiction, sport live;

– Oltre 12.000 posti di lavoro a rischio a causa della pirateria audiovisiva;

– il 75% dei pirati adolescenti e il 78% dei pirati adulti è consapevole che la pirateria sia un reato;

– il 49% ritiene di NON creare danni rilevanti piratando;

– il 47% dei pirati entrati in contatto con i siti web oscurati si è convertito a fonti legali.

In Italia è ancora diffusa la percezione che guardare una partita illegalmente sia un gesto innocuo e non rappresenti né un reato né un rischio. In realtà, però, questa scelta espone direttamente il singolo individuo alla criminalità organizzata, oltre a porre l’utente sotto indagini e sanzioni penali ed economiche da parte delle Autorità.

Per contrastare lo streaming illegale di contenuti sportivi live e sensibilizzare il pubblico sui rischi e le conseguenze dirette della pirateria audiovisiva sui fruitori finali, in occasione degli incontri della 1ª e 2ª Giornata della Serie BKT sarà trasmesso sui maxischermi degli stadi il video spot della campagna #STOPIRACY – LA PIRATERIA UCCIDE IL CALCIO e in televisione durante le gare.

“C’è un dato oggettivo – sottolinea il Presidente della Lega Serie B Paolo Bedin – emerso nel recente convegno organizzato dalla FAPAV, ci sono dai 300 ai 400 milioni che vengono sottratti al sistema, che significano un terzo del volume di affare complessivo. Andiamo a realizzare in queste prime giornate una campagna insieme ad A e C, perché bisogna lavorare congiuntamente a Governo, Federazione e le Leghe per far capire a chi usa il pezzotto che non rischia solo la sottrazione di dati attraverso le carte di credito, e quindi verso i propri strumenti di pagamento, ma anche una denuncia penale, perché siamo di fronte a un reato. Dobbiamo difendere – conclude Bedin – il nostro sistema che, come tutti gli altri, è fatto di regole, di norme e di diritti da rispettare, che sono quelli dei club, delle leghe e dei broadcaster che investono nei nostri campionati”.