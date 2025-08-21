Marketing – Sector nuovo official timekeeper FC Inter

Nuova partnership commerciale siglata dall’Inter. E’ con Sector No Limits, nuovo Official Timekeeper del club nerazzurro. “L’accordo, che rappresenta la prima partnership di Sector con un club di calcio, sancisce l’unione tra due realtà iconiche nel mondo dello sport, portatrici di valori comuni come performance, adrenalina, innovazione ed eccellenza – si legge nella nota nerazzurra – . Con l’inizio della nuova stagione sportiva, Sector scandirà il tempo delle gare casalinghe dell’Inter, con una presenza visiva di rilievo su tutti i cronometri ufficiali presenti allo stadio San Siro”.

Sector inoltre darà vita ad una collezione esclusiva di orologi dedicata all’Inter, che comprenderà cronografi e modelli solo tempo, ispirati ai colori nerazzurri e impreziositi dall’iconico logo del cclub“.

“Siamo lieti di accogliere Sector come Official Timekeeper. Questa partnership conferma il valore e la distintività del nostro brand e rappresenta un’opportunità concreta per offrire ai nostri tifosi esperienze uniche e prodotti esclusivi insieme ad un partner così dinamico e riconosciuto a livello internazionale nel mondo dell’orologeria e del lifestyle”, le parole di Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer di FC Internazionale Milano.

“Siamo entusiasti di questo nuovo capitolo al fianco dell’Inter”, dichiara Massimo Carraro, Presidente Morellato Group. “Il nostro brand nasce dalla volontà di accompagnare chi, nella vita e nello sport, vive con determinazione e passione ogni momento. Inter è un Club che rappresenta perfettamente questa energia: il desiderio di migliorarsi, la forza di squadra, il fairplay. Con questa partnership vogliamo celebrare l’incontro tra due mondi che si parlano attraverso i valori più autentici dello sport”. (fonte: FC Inter)