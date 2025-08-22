Balena Bitcoin vende 76 milioni dopo 7 anni per puntare su Ethereum

Una balena Bitcoin vende 670 BTC per 76 milioni di dollari e investe in Ether su Solana, seguita da altre mosse istituzionali. Scopri i dettagli e le analisi.

Una delle principali balene del Bitcoin, che ha gestito la criptovaluta con la massima cura negli ultimi sette anni, ha venduto parte del suo patrimonio per aprire una posizione long su Ether, unendosi alla recente ondata di balene del Bitcoin che si sono aperte a Ethereum.

La balena originale ha venduto 670 Bitcoin per 76 milioni di dollari mercoledì, poi ha utilizzato quei fondi per andare long su quattro posizioni, per un totale di 68.130 ETH, ha affermato Lookonchain in un post su X giovedì.

Prima della vendita, la balena possedeva 14.837 Bitcoin per un valore di oltre 1,6 miliardi di dollari, risalenti agli acquisti sugli exchange di criptovalute Binance e HTX di oltre sette anni fa.

Questo è avvenuto solo una settimana dopo che Bitcoin ha raggiunto un nuovo massimo storico di 124.128 dollari il 14 agosto, ed Ether ha quasi recuperato il suo massimo storico del 2021 di 4.878 dollari.

Entrando maggiormente nello specifico, la balena di Bitcoin ha aperto quattro posizioni long su Ether a circa 4.300 dollari, con una leva finanziaria 10x per la maggior parte e una posizione di 2.449 ETH a 3x, secondo Lookonchain.

Mercoledì, il prezzo di Ether è sceso a 4.080 dollari, portando tre posizioni in perdita, vicine ai prezzi di liquidazione (3.699 dollari, 3.700 dollari, 3.732 dollari; 300 dollari).

Ether è poi risalito del 2,9% a 4.287 dollari, secondo CoinGecko. Martedì, tre balene hanno venduto in preda al panico 17.972, 13.521 e 3.003 Ether, ma due wallet istituzionali hanno accumulato 9.044 ETH ciascuno per 38 milioni di dollari.

BitMine Immersion Technologies ha aggiunto 52.475 Ether, portando il suo patrimonio a 1,52 milioni di token per 6,6 miliardi di dollari. Nel frattempo, una balena dell’era Satoshi con 80.201 Bitcoin ha trasferito i suoi asset su Galaxy Digital dopo 14 anni di inattività, e un’altra balena ha spostato 1.042 Bitcoin (123 milioni di dollari) su un nuovo portafoglio. Willy Woo ha notato che balene con oltre 10.000 Bitcoin vendono dal 2017, ma nuovi acquirenti segnalano un mercato in maturazione, secondo Cointelegraph.

Bitcoin Hyper

Mentre le mosse strategiche delle balene, e l’accumulo istituzionale di Ether riflettono un’evoluzione nel mercato crypto, l’attenzione si sposta su soluzioni innovative per il futuro di Bitcoin.

In questo scenario, Bitcoin Hyper (HYPER) si posiziona come un Layer 2 promettente, avendo già raccolto 11 milioni di dollari in prevendita.

Il progetto nasce con l’obiettivo di superare i limiti strutturali della rete Bitcoin, che attualmente elabora in media circa sette transazioni al secondo con costi spesso elevati.

Il progetto introduce un Layer-2 basato su rollup, una tecnologia che consente di aumentare il throughput delle operazioni senza compromettere la sicurezza del Layer-1 originario.

Elemento centrale dell’architettura è il Canonical Bridge, che permetterà di utilizzare versioni “wrapped” di BTC direttamente sulla rete, favorendo così una maggiore interoperabilità e aprendo la strada a nuovi casi d’uso.

Dal punto di vista economico, la tokenomics prevede una fornitura totale di 21 miliardi di token HYPER, con meccanismi di staking che offrono rendimenti annuali superiori al 100% APY.

La roadmap del progetto include il lancio della mainnet, di applicazioni decentralizzate (dApp) e di una DAO.

Sul piano finanziario, la prevendita è attualmente in corso, con i token disponibili a 0,012765 dollari.

Recensioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.