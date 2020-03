Emergenza Coronavirus: KPMG analizza in un report la crisi del mondo del football europeo

La pandemia coronavirus comporta una complessità senza precedenti di dilemmi logistici, finanziari e giuridici nell’ecosistema calcistico europeo. Tutti i primi cinque campionati europei di calcio, insieme alla UEFA Champions League e all’Europa League hanno sospeso le partite, sperando che le partite possano riprendere in aprile. Tuttavia, tornare al calcio in qualsiasi momento presto sembra sempre più improbabile. In un nuovo report, il team di “Football Benchmark” di KPMG ha riassunto le questioni chiave da affrontare. Oggi l’UEFA terrà una riunione di videoconferenza per discutere della situazione, compresa la programmazione dei tornei di Euro2020 e dei club dell’UEFA.

La perdita economica stimata calcolata in KPMG Football Benchmark caso di cancellazione completa di tutti i campionati di calcio “Big Five” può raggiungere fino a 4 miliardi di dollari. La quantità di denaro in gioco è massiccia e per alcuni club, la cancellazione delle competizioni per club sia a livello nazionale che europeo potrebbe rivelarsi finanziariamente insostenibile. Puoi trovare l’analisi completa qui: bit.ly/impacts_of_corona