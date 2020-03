Emergenza Coronavirus: le dichiarazioni di Di Lorenzo (IRBM) sul tema del vaccino per il Covid-19

Una immagine del nuovo Coronavirus partito come focolaio da Wuhan nella provincia dell'Hubei in Cina

Intervenuto sulle frequenze di Teleradiostereo, Piero Di Lorenzo, presidente dell’IRBM di Pomezia ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Dai nostri laboratori nel 2015 uscì il vaccino anti Ebola, venne prodotto in milioni di dosi. Adesso siamo a buon punto, stiamo lavorando sul vaccino contro il Covid, portando avanti questa collaborazione con lo Yenner Institute della Oxford University, fondamentale nello studio del virus. Lo Yenner Institute già a dicembre, quando i cinesi hanno isolato e sequenziato il virus, ha sintetizzato immediatamente il gene della proteina Spike, che è la proteina del coronavirus, cioè la parte cattiva per intenderci, quella contagiosa. I ricercatori dello Yenner hanno potuto sintetizzare subito questo gene della proteina del Covid. Dieci anni fa, ad esempio, hanno messo a punto il vaccino anti-MERS. Ora questo gene della proteina Spike, sintetizzato e quindi depotenziato, deve essere inoculato nell’organismo umano, e qui siamo intervenuti noi dell’IRBM, perché cinque anni fa siamo stati noi, nei nostri laboratori, ad aver testato il vaccino anti-ebola”.

“In questo momento ci sono una trentina di società che hanno detto che stanno lavorando sul vaccino, anche in Italia. Da quello che sappiamo noi, chi è veramente vicino alla soluzione sono un consorzio americano, uno italo-inglese, che siamo noi, e uno israeliano. Questi tre sono vicini, gli altri che parlano cercano solo di guadagnarsi titoli sui giornali. I tempi canonici sono questi: entro fine giugno faremo esperimenti sull’uomo, dopo aver lavorato sui topi. Nella sperimentazione umana, tuttavia, ci sono molte fasi ed è un iter che dura 4-5 anni. Questi sono i tempi regolamentari canonici”.

“Se la pandemia dovesse andare fuori controllo, le autorità regolatorie potrebbero decidere di ridurre le tempistiche. Ad esempio con l’Ebola, l’attesa per l’autorizzazione a procedere sarebbe durata svariati mesi, invece in America l’ok ci arrivò dalla sera alla mattina”.

“Ricordiamo sempre che la ricerca per i vaccini va fatta quando non ce n’è bisogno, altrimenti poi diventa troppo tardi. L’aspetto positivo è che il virus non colpisce i bambini, perchè dalla nascita portano avanti un processo di vaccinazione importante, quindi continuate a vaccinare i vostri figli!”.

“Il Governo sta facendo bene, la gente deve rimanere a casa, è l’unica difesa contro un nemico invisibile, in attesa del vaccino”.

Per ascoltare l’intervento integrale di Piero Di Lorenzo (IRBM):

https://www.mixcloud.com/teleradiostereo927/podcast-17032020-piero-di-lorenzo-presidente-irbm-science-park/