Kariba diventa Top Sponsor dello Spezia Calcio 1906 (Serie A) 

(di Antonio Spina) – Kariba, azienda nata nel 1960 tra i principali produttori italiani di cassette di risciacquo per il wc, è il nuovo Top Sponsor dello Spezia Calcio 1906 (già Official Sponsor dal 2020) per la stagione sportiva 2022/23.

Luca Scafati, Chief Revenue Officer dello Spezia Calcio, ha dichiarato: “Non esiste miglior attestato di stima che quello di avere un partner che partecipa attivamente al processo di crescita del club e consolida il suo impegno diventando un nuovo Top Sponsor del club. Condividere iniziative, spunti innovativi e di confronto con un’azienda leader a livello nazionale ed internazionale come Kariba ci fornisce la grande opportunità di elevare il nostro livello di esigenza, ma allo stesso tempo anche il nostro posizionamento. Siamo definitivamente orgogliosi di avere Kariba ancora al nostro fianco“ “Abbiamo deciso di sostenere la squadra della nostra città tre anni fa con un progetto di crescita reciproca. – ha commentato l’AD di Kariba, Paolo Tonsi – Per la prossima stagione siamo orgogliosi di proseguire il percorso come Top Sponsor. Nello Spezia Calcio abbiamo visto un modello innovativo di gestione di una squadra calcistica, molto professionale, ricco di entusiasmo e coordinato da manager capaci, simpatici e aperti al confronto. Credo che potremo fare cose molto interessanti anche divertendoci, condividendo idee ed esperienze con vantaggi per entrambe le nostre realtà e per il nostro territorio.”