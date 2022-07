Real Madrid: BMW Group Spagna & Portogallo nuovo “sustainable mobility partner”

(di Antonio Spina) – Nella sala riunioni del Real Madrid City, alla presenza di Florentino Pérez, presidente club madrileno e Manuel Terroba, Presidente Executive BMW Group Spagna & Portogallo, Real Madrid e la BMW Spagna hanno firmato un accordo di collaborazione per sviluppare iniziative nel campo della mobilità futura, della sostenibilità e della diversità, mettendo in luce l’unione di valori e la visione del futuro di entrambe le istituzioni.

Le prime squadre di calcio maschile e femminile delle merengues, il team di basket, il rispettivo staff tecnico, disporranno di veicoli BMW elettrici al 100% per la propria mobilità tra i vari modelli attuali: iX, i4, iX3, i7 o iX1. Entrambe le entità creeranno un centro di collaborazione per la sostenibilità in cui, attraverso work sessions regolari insieme ad altri collaboratori del club, saranno condivise buone pratiche al fine di raggiungere un apprendimento comune. Questo forum fungerà anche da generatore di idee volte a promuovere progetti innovativi che hanno un impatto positivo sull’ambiente e sulla società.

Obiettivo della partnership è anche quella di lavorare su iniziative specifiche che contribuiscono allo sviluppo sostenibile del nuovo stadio Santiago Bernabéu. Da qui nasce l’idea di istituire il NEXT Sustainability Trophy, che premierà i progetti sull’innovazione e la sostenibilità dei partecipanti al fine di dare visibilità a tutte le proposte che contribuiscono al miglioramento dell’ambiente.

Manuel Terroba, presidente del BMW Group Spagna, ha dichiarato: “Il Real Madrid rappresenta non solo l’istituzione sportiva di riferimento a livello mondiale, ma anche un’entità in continua evoluzione, che ricerca l’eccellenza nelle sue attività attraverso domanda, talento, qualità e leadership, nonché un fermo impegno per la sostenibilità, la solidarietà, la diversità e uno spirito vincente. Questo lo rende il partner perfetto per affrontare le sfide presenti e future. Da entrambe le istituzioni lavoreremo insieme per questi valori e soprattutto per il rispetto dell’ambiente, che si traduce in un impegno per la mobilità sostenibile che viene da lontano, poiché proprio nel 2022 il BMW Group festeggerà i 50 anni da quando ha mostrato la sua prima BMW elettrica.”