Banca of America primo sponsor globale della Coppa del Mondo 2026

La FIFA ha annunciato un accordo di partenariato con Bank of America da oggi banca sponsor ufficiale della Coppa del Mondo del 2026 (data di scadenza del contratto). In qualità di primo sponsor globale della Fifa nella categoria bancaria, Bank of America sfrutterà questa opportunità per connettersi con le comunità mondiali del football.

“Il calcio collega il mondo come nessun altro sport. La Coppa del Mondo FIFA 26 è una straordinaria opportunità per celebrare il perseguimento dell’eccellenza e come forniamo ai nostri clienti, ai compagni di squadra e alle comunità che serviamo in tutto il mondo”, ha commentato Brian Moynihan, presidente e Ceo della Bank of America.