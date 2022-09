L’omaggio al Cavalluccio nelle nuove maglie del Cesena (Lega Pro)

Il simbolo del club bianconero caratterizzerà le divise griffate per la prima volta nella storia da Kappa: prosegue nel solco della continuità, invece, la partnership con gli sponsor PLT puregreen e Piuma

Sono una celebrazione del Cavalluccio le nuove maglie con cui, a partire da domenica, il Cesena FC si appresta a scendere in campo nella stagione 2022/23. Lo storico simbolo che caratterizza il club bianconero non figurerà infatti solo all’interno dello “scudetto” che campeggia all’altezza del petto ma caratterizzerà, tono su tono, l’intera maglia al punto da diventare una seconda pelle per chi la indosserà.

“Quando ci siamo avvicinati al Cesena – hanno dichiarato i co-presidenti Robert Lewis (nella foto sotto -da sinistra – in primo piano) e John Aiello – una delle prime cose ad affascinarci è stato proprio il Cavalluccio che abbiamo subito trovato unico e differente da tutti gli altri marchi. Siamo venuti a conoscenza che tanti tifosi lo hanno tatuato sulla propria pelle e abbiamo capito cosa rappresenta per la nostra gente: da qui è nata l’idea di farne l’elemento caratterizzante delle nuove maglie, come omaggio al simbolo della passione bianconera”.

Alla presentazione delle nuove maglie bianconere era presente il vicepresidente vicaro di Lega Pro, Marcel Vulpis che ha evidenziato come “Cesena e Kappa siano due brand storici ciascuno nel suo settore, oltre che espressione del Made in Italy”. “Con la nuova proprietà americana – ha proseguito – il club bianconero acquisisce una proiezione internazionale e in questo potrà trovare in Kappa un partner prezioso. Mi piace segnalare poi che nella scorsa stagione Kappa era sponsor di Bari, Palermo e Modena, e tutte e tre sono salite in Serie B. E un plauso va a PLT puregreen: in un momento storico del Paese non brillante dal punto di vista economico, avere un partner che si conferma Main Sponsor è un segnale importante”.

Le nuove maglie sono griffate, per la prima volta nella storia del Cesena, da Kappa che, a partire da questa stagione e fino al 30 giugno 2026, è il nuovo Fornitore Tecnico Ufficiale del club bianconero. Oltre alla prima squadra, il celebre marchio italiano vestirà tutte le selezioni del settore giovanile e la sezione femminile, accompagnando il mondo bianconero sia nelle performance in campo, sia nei momenti di training e di rappresentanza.

“C’è stato grande entusiasmo da parte nostra e del Cesena a iniziare questa collaborazione” ha dichiarato Pietro Falvo, Sale Manager di Kappa 4team. “Ci siamo conosciuti tardi rispetto a quelli che sono i tempi di una stagione sportiva ma ci siamo messi subito al lavoro e fatto di tutto per riuscire a creare maglie che rispecchiassero il carattere di Kappa e la richiesta del club. Il modello con cui scenderà in campo il Cesena è l’evoluzione della famosa Kombat che negli Europei del 2000 rivoluzionò l’idea di maglia di gioco: l’abbiamo realizzata insieme al Cesena e in particolare alla moglie di John Aiello, Allison. Ho subito sposato l’idea del Cavalluccio e di valorizzarlo il più possibile: crediamo di esserci riusciti”.

Prosegue invece nel solco della continuità il rapporto con PLT puregreen, il Jersey Sponsor che sarà presente sulle maglie da gara fino al 30 giugno 2024 avvicinandosi così al traguardo che ne farà la partnership più longeva nella storia bianconera: sette stagioni al fianco del Cesena (tante ne saranno passate da quell’1 febbraio 2017 quando comparve per la prima volta in occasione del quarto di finale di Coppa Italia nella gara dello stadio Olimpico contro la Roma), che gli permetteranno di superare un connubio altrettanto storico come quello con Orogel durato sei stagioni e che abbracciò la fine degli anni Ottanta e la metà degli anni Novanta. Anche in questa stagione la società di vendita di energia da fonti rinnovabili nata dalla capogruppo PLT energia raddoppia la propria presenza sulle divise bianconere dal momento che, in qualità di Back Jersey Sponsor, continuerà a figurerà anche sul retro con il marchio “Piuma” che dà il nome alla nuova offerta digitale.

“Siamo stati al fianco del Cesena quando è ripartito ripartiti dal basso – ha ricordato Enrico Corona, direttore di PLT puregreen – e, grazie alla precedente proprietà, siamo arrivati ad un livello che oggi rappresentano un punto di partenza per riportare il Cesena in categorie più consone a quella attuale. Con il Cesena abbiamo creato varie iniziative finalizzate alla nostra mission di ricerca della sostenibilità e di attenzione verso il territorio. Anche per questo abbiamo voluto estendere la sponsorizzazione al settore giovanile sensibilizzando i calciatori a coniugare lo sport alla loro preparazione scolastica. Al Cesena ci accomunano valori che sono le “persone” e la ricerca di nuove sfide che vanno cercate con grande motivazione”.