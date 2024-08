Juventus: “Save the Children” sulle maglie dei bianconeri a partire dal match di stasera con il Como, ma continua la caccia allo sponsor commerciale

“Save the Children (nella foto sopra), l’organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare bambine e bambini a rischio e garantire loro un futuro, sarà presente sulle maglie della prima squadra maschile e femminile di Juventus. Esordio stagionale questa sera con la formazione guidata da Thiago Motta, in occasione del match di Serie A Enilive contro il Como 1907, mentre domani sarà la volta della prima squadra femminileallenata da Massimiliano Canzi nell’amichevole contro l’FC Bayern Women”, si legge nella nota pubblicata dalla Juventus sul proprio sito.

In attesa di individuare il nuovo main sponsor commerciale (dopo essere arrivata molto vicina alla firma con ITA Airways per un controvalore stimato di 20 milioni di euro) la società piemontese ha scelto di dare visibilità al partner non-profit al quale è legato già dal 2018. E’ la prima volta, nella sua storia commerciale, che il club di Torino scende in campo senza un partner sul fronte maglia. Trattative sono in corso con altri marchi di profilo internazionale per importi annui vicini a 25 milioni di euro annui (precedentemente il marchio Jeep, fino alla scorsa stagione, investiva 45 milioni di euro per essere visibile sulla divisa di gara.