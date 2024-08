Bechèr torna sulla maglia del Venezia FC (neo promosso in Serie A) nel ruolo di sleeve sponsor

Il Venezia FC, neo promosso quest’anno in Serie A, ha annunciato il rinnovo della partnership con Bechèr S.p.A.* (nella foto in primo piano il logo aziendale), azienda leader nella produzione di salumi con sede in Veneto, di proprietà del Gruppo Bonazza.

La rinnovata collaborazione segna il 4° anno consecutivo di una solida alleanza con il brand fiore all’occhiello della famiglia Bonazza.

Il brand Bechèr è apparso sulle maglie gara ufficiali della Prima Squadra, con Nocta come sponsor tecnico, a partire dal match di domenica scorso contro la Lazio nella prima giornata della stagione 2024/25, ritornando nella posizione di “Sleeve Sponsor”. Per la prima volta, la partnership si estenderà anche alla maglia gara della Primavera e del Settore Giovanile, in posizione frontale. Nel precedente campionato (in Serie B) ha ricoperto il ruolo di main sponsor sul fronte maglia.

Simone Bonazza, AD del Gruppo Bonazza – ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di rinnovare la nostra partnership con il Venezia FC per il quarto anno consecutivo. Un impegno, il nostro, che ci vedrà non solo a fianco della prima squadra come Sleeve Sponsor, ma anche al centro del progetto di sviluppo delle squadre giovanili, nel quale figureremo come Main Sponsor della Primavera e di tutto il Settore Giovanile arancioneroverde. Questo è per noi un fattore importante per avvicinarci ai giovani e alle loro famiglie.”

* Bechèr SpA, fiore all’occhiello del Gruppo Bonazza, rappresenta l’eccellenza dell’arte salumiera veneta dal 2006. Nata dall’acquisizione dello storico salumificio Bechèr, l’azienda ha saputo evolversi rapidamente, ampliando la sua capacità produttiva su 21.000 mq in due stabilimenti a Ponzano Veneto. Con una distribuzione capillare in Italia e in diversi paesi europei, Bechèr si distingue per la qualità dei suoi salumi, frutto di una profonda tradizione artigianale unita a un costante impegno in ricerca e sviluppo.