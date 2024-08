Il marchio Macron pronto a crescere ed espandersi negli USA

Un nuovo importante e fondamentale step nella crescita di Macron si è concretizzato oggi con l’inaugurazione della nuova sede del brand italiano negli Stati Uniti d’America. Macron US ha aperto a Bridgeport, nello stato del Connecticut, con una cerimonia ufficiale alla quale erano presenti Giovanni Maruzzi, Chief Sales Officer di Macron e CEO di Macron US ed Angelo Marino, Direttore Comunicazione di Macron.

La visione internazionale e la strategia multi-country di Macron si esprimono pienamente in questa nuova sede oltreoceano dove, su una superficie di ca. 2000 mq (ca. 21.000 ft²) sono distribuiti un magazzino con uno stock di circa 300mila capi di abbigliamento tecnico sportivo (teamwear), un’area uffici, due Showroom dedicate alle collezioni Teamwear e Performance e due aree appositamente dedicate alla ricezione, carico e scarico della merce. L’apertura della sede di Bridgeport diventa fondamentale per il consolidamento delle numerose collaborazioni già attive con moltissimi club e federazioni sportive e soprattutto per avviare nuovi importanti progetti e partnership di prestigio, ampliando il business in tutti gli Stati Uniti.

L’obiettivo è quello di portare sempre più negli States un brand che rappresenta la tradizione e il design italiano offrendo qualità e tecnicità di valore assoluto. Uno stile orgogliosamente “Designed in Bologna” capace di portare il Macron Hero in tutto il mondo.

Il 2024 si conferma un anno di grandi novità in casa Macron che alla crescita economica (l’esercizio 2023 si è chiuso con un fatturato consolidato di 196,6 milioni di euro che rappresenta un incremento del 15,7% rispetto all’anno precedente) affianca quella operativa, progettuale e commerciale. Le continue aperture dei Macron Sports Hub, giunti ormai a 176 nel mondo, si affiancano al progetto Macron Campus con la realizzazione di due nuovi edifici che porteranno a raddoppiare l’estensione dell’attuale della sede bolognese e il recentissimo lancio di Macron Clubhouse, la prima collezione high-end Macron lanciata ufficialmente a Pitti Immagine 2024, la più importante manifestazione internazionale nel mondo del fashion.

“I primi mesi di questo 2024 posso dire che sono stati davvero entusiasmanti. – ha dichiarato Gianluca Pavanello, CEO di Macron – La crescita dell’azienda è tangibile, non solo nei numeri, ma soprattutto nella passione e nella partecipazione di tutti nei tanti progetti che si stanno concretizzando. L’inaugurazione di Macron US è uno di questi e rappresenta un traguardo importante su un mercato fondamentale come quello americano, che ha le sue peculiarità ma dove la filosofia lavorativa è la stessa che abbiamo noi: passione, impegno, spirito di squadra, competenza ed entusiasmo. In uno scenario dove gli sport di squadra e il calcio in particolare sono molto praticati, portare il nostro know how può essere un fattore determinante che contribuirà ulteriormente a perseguire l’obiettivo insito nel nome della nostra azienda di costruire un’azienda “Macro”, ovvero grande a livello mondiale”. (fonte: Macron)