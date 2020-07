Joma Sport nuovo sponsor tecnico del CSKA Mosca

(di Linda Zanoni) – La società spagnola (con sede a Toledo) ha raggiunto un accordo strategico pluriennale con il club russo per vestire il ruolo sponsor tecnico. Come evidenziato dal portale Palco23, la nuova collezione, disegnata esclusivamente per il CSKA Mosca, sarà presentata nella stagione 2020/2021. La prima squadra, così come anche le squadre giovanili e femminili, avranno non solo tutte le divise per le gare e gli allenamenti, ma anche l’abbigliamento sportivo casual a marchio Joma.

La casa di Toledo è una realtà già conosciuta sul mercato russo. E’ il fornitore tecnico della squadra di Russian Premier League FC UFA.

Alberto López, direttore generale di Joma Sport ha dichiarato: “La collaborazione con un club così famoso come il CSKA Mosca è di grande ispirazione per noi. Abbiamo già raggiunto un forte legame collaborativo in un periodo di tempo molto ristretto e, stando a queste premesse, il rapporto diventerà ancora più forte. D’ora in poi ci concentreremo maggiormente su questa partnership e cercheremo di mettere in luce ancora di più il CSKA Mosca a livello internazionale”.

Joma si trova nelle prime dieci posizioni nel settore dello sportswear. Dalla sua fondazione, Joma è stato associato, in particolar modo, a due sport: l’atletica e il calcio. Per quanto concerne quest’ultimo mercato, Joma sponsorizza alcune squadre europee come il Villarreal (Liga), lo Swansea City, l’Hoffenheim (Bundesliga) e, anche, alcune nazionali (Federazione pallamano spagnola, Federcalcio bulgara e romena). In Italia, Joma ha stipulato accordi di fornitura tecnica anche con Atalanta, Torino FC (nella foto sopra) e UC Sampdoria (l’accordo di tecnica supplier terminerà a fine stagione 2020).