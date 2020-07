Lazard è il nuovo advisor finanziario della Lega calcio

E’ ufficiale. Lazard* è l’advisor finanziario della Lega calcio Serie A. A deciderlo il Consiglio di Lega, riunitosi d’urgenza questo pomeriggio. La banca d’affari americana (molto radicata anche in Europa) metterà a confronto i fondi di investimento interessati ad entrare in partnership nella “media company” che la stessa Lega intende costituire per valorizzare il brand e vendere i diritti audiovisivi, in ambito domestico e nel mondo. Martedì scorso l’assemblea di Lega aveva conferito il mandato al presidente, Paolo Dal Pino, per proseguire i contatti con i fondi interessati (tre sono già noti: Cvc Capital Partners, Cinven e Advent, ma altri sono attesi nelle prossime ore), per definire la trattativa in esame entro la fine di luglio. Sky nel frattempo continua a non voler pagare l’ultima tranche della stagione 19/20. Uno “stallo alla messicana” che rischia di creare diversi problemi di liquidità per la casse di molte società di Serie A

Lazard è una delle banche d’affari più attive nella consulenza alle imprese per le operazioni di fusione ed acquisizione. Ha sede a New York al numero 30 di Rockefeller Plaza.