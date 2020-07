Confermata la data del 2021 per i Mondiali di sci alpino di Cortina

Mondiali di Sci Alpino confermati nel 2021 a Cortina – Il commento di Alberto Zanatta (nella foto in primo piano), Presidente di Tecnica Group sponsor tecnico di Cortina 2021, e consigliere di Assosport (Associazione Nazionale dei Produttori di Articoli Sportivi).

“La scelta della FIS è certamente un segnale di fiducia nel fatto che l’epidemia nel 2021 sarà superata; la garanzia economica in caso di disdetta va in questa stessa direzione. Abbiamo scelto di essere partner dei Mondiali perché vediamo questo evento come un’occasione di promozione che unisce lo sport, il turismo e le aziende di articoli sportivi (il Gruppo conta storici marchi del settore come Nordica, Tecnica, Blizzard e Moon Boot): certamente l’incertezza sarà il nemico fondamentale che renderà più difficile innescare questo circolo virtuoso, ma a questo punto vogliamo condividere questo ottimismo e ricominciare a programmare con gli organizzatori il nostro percorso di avvicinamento ai Mondiali. Speriamo che altre aziende seguano il nostro esempio. Ci auguriamo solo di non dover vedere di nuovo le piste pronte ma vuote e desolate come lo scorso marzo con le finali di CdM annullate. Cortina si merita un grande Mondiale, col pubblico ad affollare gli spalti, sponsor, eventi, e un tutto il clima di festa e condivisione che caratterizza il mondo dello sci. “