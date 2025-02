Joma Sport continua a crescere nel mercato dell’abbigliamento sportivo

Joma Sport, fondata nel 1965 a Portillo de Toledo (un piccolo comune spagnolo specializzatosi nel comparto della calzatura), è diventata una delle realtà più rilevanti nel mondo dell’abbigliamento/calzatura sportiva. Con un quartier generale di 65mila metri quadrati, l’azienda, ancora guidata dalla famiglia fondatrice (una particolarità assoluta se si pensa alle strutture organizzative di altri competitor globali), ha conquistato una crescente posizione internazionale, vestendo il 15% degli atleti alle ultime Olimpiadi di Parigi (tra questi gli olimpionici iberici).

Il fondatore Fructuoso Lopez ha sempre mirato a costruire un marchio duraturo e di successo. Joma ha diversificato le sue collezioni per diversi sport, tra cui padel, tennis, atletica e running, con testimonial del calibro di Veronica Virseda, Juanlu Esbri e Jose Antonio Diestro, tre ottimi protagonisti del circuito Premier Padel. Negli ultimi anni, Joma Sport è emersa come una delle realtà più dinamiche nel panorama globale dello sportswear, registrando una crescita costante, consolidando così la sua posizione a livello internazionale.

Sin dalla sua fondazione, l’azienda ha puntato a offrire articoli sportivi ad alte prestazioni, ma allo stesso tempo ha sempre cercato di mantenere una politica di prezzi competitivi. Questa formula ha permesso al marchio di conquistare una vasta clientela, dai singoli atleti alle squadre professionistiche, fino a diventare fornitore ufficiale di numerosi club e federazioni sportive in tutto il mondo.



L’ascesa del brand ha avuto un impatto anche a livello di visibilità internazionale. Grazie a una serie di sponsorizzazioni strategiche, Joma ha guadagnato una notevole presenza nei grandi eventi sportivi, passando da un ruolo di nicchia a un marchio di respiro globale. Oggi è partner di numerosi club calcistici, tra cui l’Atalanta e il Torino (in Italia) o il Villarreal CF (in Spagna), e di squadre nazionali di calcio oltre che di altri sport, come la pallacanestro, l’atletica e il tennis (sempre in Italia veste gli atleti della FIDAL e della FITP). Queste alleanze, unite a una solida rete di distribuzione globale, hanno permesso a Joma di espandere rapidamente la sua influenza e di entrare in nuovi mercati, con una presenza sempre più forte in Europa, America Latina e Asia.



Il successo di Joma non si limita solo al calcio, ma si estende anche ad altri sport come il running, il tennis e la pallacanestro, dove il brand ha saputo ritagliarsi uno spazio significativo. Inoltre, l’azienda ha intensificato la sua presenza nel settore dell’e-commerce, puntando su una strategia digitale che le ha permesso di raggiungere un pubblico sempre più vasto e diversificato. Le piattaforme online sono diventate un canale fondamentale per l’espansione, consentendo ai consumatori di acquistare direttamente i prodotti Joma da qualsiasi parte del mondo.

Un altro fattore che ha sostenuto la crescita di Joma è la sua attenzione alla sostenibilità. Il brand ha intrapreso un percorso di produzione più ecologico, cercando di ridurre l’impatto ambientale attraverso l’uso di materiali riciclati e processi produttivi più responsabili.