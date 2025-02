CR7 spinge il Padel mondiale sul canale Youtube

L’organizzazione internazionale “Premier Padel” ha firmato una partnership con il canale YouTube di Cristiano Ronaldo per trasmettere (a titolo gratuito), in diretta, le semifinali e le finali del Premier Padel P1 in oltre 130 Paesi. Questo accordo sfrutterà i 74 milioni di iscritti al canale di Ronaldo per raggiungere un pubblico globale. Non è la prima volta che le proprietà sportive (rights holder) stanno cercando nuovi modi per raggiungere il pubblico sfruttando così la popolarità degli atleti come veri e propri “media brand” . Il circuito Premier Padel è gestito da Qatar Sports Investments (QSI), mentre CR7 ha un forte legame con l’Arabia Saudita, avendo firmato con l’Al-Nassr FC.