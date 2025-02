EPS – Ciro Bisogno rieletto Presidente delle PGS

Ciro Bisogno (nella foto in primo piano) è stato rieletto Presidente delle Polisportive Giovanili Salesiane (PGS) per il quadriennio 2025-2028 nel corso dell’Assemblea Ordinaria Elettiva che si è svolta a Riccione, presso l’hotel Corallo alla presenza dei vertici di FIPAV e FIH. Candidato unico, Bisogno è stato riconfermato al vertice dell’Ente con 564 voti favorevoli su 579 (14 schede bianche e 1 nulla completano il conteggio).

“È stata un’Assemblea Nazionale molto partecipata, ricca di contenuti e significato – il commento del Presidente Nazionale all’indomani della proclamazione -. La presenza di tanti rappresentanti del mondo sportivo, tra i quali il Presidente della FIPAV Manfredi, dimostra l’intento delle PGS di lavorare in rete con tutti gli organismi sportivi e creare collaborazioni nell’interesse esclusivo dello sport e dei giovani”. Eletto per la prima volta nel 2017 e riconfermato nel 2021, Bisogno è al suo terzo mandato. Un nuovo capitolo “per tracciare il futuro”, come campeggia nel titolo della nuova proposta culturale delle Polisportive Giovanili Salesiane. “I giovani sono al centro della nuova proposta culturale, presentata nel corso del convegno che ha preceduto i lavori assembleari e che costituisce la carta fondamentale della nostra mission – ha aggiunto Bisogno -. Una proposta che rilegge le sette scelte fondamentali delle PGS per essere sempre più al passo dei nuovi tempi e che sappia cogliere nel cambiamento un’opportunità di crescita. Abbiamo seminato tanto in questi anni, ora è il tempo di raccogliere e di diventare grandi”. C’è un lavoro da portare avanti prendendo come esempio il Sistema preventivo di Don Bosco e le lezioni della tradizione educativa salesiana: “Un grande piano di rilancio dell’attività sportiva ci aiuterà, nel prossimo quadriennio, ad essere ancora più vicini al territorio, alle periferie, alle povertà educative e contribuire nel nostro piccolo alla coesione sociale del Paese – le parole di Bisogno -. Un’attenzione particolare sarà riservata inoltre ad una proposta formativa di qualità rivolta a tutti i protagonisti della vita associativa, alla digitalizzazione, alla comunicazione, ai servizi alle associazioni, alla programmazione del futuro associativo, al Terzo settore, all’educativo ed al giovanile. Abbiamo una storia di quasi 60 anni ed una forte identità di cui ancora oggi c’è tanto bisogno”. Sono queste le basi per costruire “un futuro di speranza”, come recita lo slogan dell’Assemblea, in linea anche con l’invito di Papa Francesco per questo anno giubilare. “Il nostro pensiero, in questi giorni e nel corso della celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo di Rimini, è andato al Santo Padre, grande amico della famiglia salesiana, di cui tutti auspichiamo una pronta guarigione”, ha concluso Bisogno.

Durante il convegno – moderato da Simona Rolandi, Giornalista e Conduttrice Rai Sport – hanno avuto luogo gli interventi di Suor Francesca Scibetta (Referente Nazionale FMA), Don Francesco Preite (Referente Nazionale CNOS), Prof. Avv. Andrea Farina (Presidente Osservatorio Salesiano per i diritti dei minori e Safeguarding Officer delle PGS), Valter Borellini (Trainer, Executive e Business Coach, Career Counselor – Docente Scuola dello sport), Giampiero Pastore (Dirigente Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI) e Valerio Vermiglio (ex pallavolista, capitano della nazionale di Volley argento ad Atene 2004, Campione d’Europa e Tecnico Federale FIPAV – Team Illumina Sport e Salute).

Presenti anche Andrea Dondi, Presidente CONI-Emilia Romagna, Giuseppe Manfredi, Presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Sergio Mignardi, Presidente della Federazione Italiana Hockey, Don Marco Fagotti, Vicedirettore dell’Ufficio nazionale della Cei per la pastorale del Tempo libero, Turismo e sport, Fabio Romei (docente della Scuola dello sport) e Giuliano Sinibaldi, Consulenti Fiscosport.

