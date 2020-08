Joma e il Torino FC puntano sulla sostenibilità nella collezione 2020/2021

Foto LaPresse - Fabio Ferrari 28 08 2019 Torino ( Italia ) Sport ESCLUSIVA TORINO FC Torino Fc - Shooting nuove maglie gara stagione 2020-2021. Nella foto:Karol Linetty, Soualiho Meite, Andrea Belotti, Riccardo Rodriguez Photo LaPresse - Fabio Ferrari August 28, 2020 Turin ( Italy ) Sport EXCLUSIVE TORINO FC Turin Fc - Shooting new jerseys for the 2020-2021 season. in the pic:Karol Linetty, Soualiho Meite, Andrea Belotti, Riccardo Rodriguez

Il Torino FC e Joma, sponsor tecnico ufficiale del club, presentano le nuove divise dei “Granata” per la prossima stagione sportiva. La caratteristica principale è la scelta di realizzare tutte le nuove maglie gioco in poliestere riciclato.

Il brand sportivo Joma ha infatti lanciato sul mercato una nuova linea di materiale sportivo prodotto utilizzando tessuti e processi di lavorazione innovativi, che contribuiscono a ridurre la contaminazione da materie plastiche e a diminuire di molto le emissioni di anidride carbonica (CO2) nell’atmosfera.

Le materie plastiche, che stanno pregiudicando gravemente la biodiversità del nostro pianeta, sono state lavorate per essere trasformate in un filo di poliestere 100% riciclato. Il risultato è la realizzazione di più di un milione di metri di tessuto sostenibile utilizzato da Joma per la produzione delle nuove collezioni di abbigliamento, tra cui le maglie gioco ufficiali del Torino FC per la stagione sportiva 2020/2021.

Alberto López, Direttore Creativo della Divisione Tessile: “Il mondo vive una profonda crisi ambientale e climatica e noi dobbiamo impegnarci in tutti i modi per dare il nostro piccolo contributo per limitare il più possibile i danni all’ambiente in cui viviamo. In Joma vogliamo contribuire a creare un futuro sostenibile, producendo la minor quantità possibile di rifiuti”.

Il nuovo tessuto dall’alto rendimento mantiene le qualità di traspirabilità e comfort proprie dei capi realizzati da Joma. Il tessuto è stato trattato con il Micro Mesh System, una tecnologia che favorisce l’evaporazione del calore corporeo per ottenere così la migliore performance dell’atleta. Grazie a questa ventilazione, l’afflusso di aria consente di mantenere il corpo sempre asciutto, aumentando la sensazione di comfort. Cuciture Flatlock che conferiscono comfort ed evitano possibili attriti e sfregamenti sulla pelle.

Joma presenta una maglia che mantiene i segni distintivi e d’identità del Torino FC, utilizzando il colore granata come elemento principale, unito al bianco e ad un granata più scuro in cui è stata realizzata la parte superiore della maglia home. La maglia granata 20/21 presenta alcuni dettagli che la rendono unica e speciale: il TORO RAMPANTE, inserito con tecnica embossed nella parte laterale della maglia, e la frase “GRANATA È UNA SECONDA PELLE”, presente nella parte interna del colletto.