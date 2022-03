L’Olympique Marseille ha firmato un accordo di sponsorship con Cazoo

(di Emanuele de Laugier) – L’Olympique di Marsiglia (OM) ha annunciato che Cazoo, rivenditore di auto online, sarà il nuovo main sponsor a partire dalla prossima stagione. L’accordo pluriennale vedrà la società britannica sostituire Uber Eats sulla divisa della squadra biancazzurra. Un investimento stimato in più di 4 milioni di euro.

Secondo quanto riferito, l’attuale contratto dell’OM con l’app di consegna del cibo, che scadrà a giugno, ha un valore di 3 milioni annui.

Oltre all’esposizione sulla maglia, il logo di Cazoo sarà presente in tutto il Vélodrome (lo stadio del Marsiglia), sul sito web del club e su tutti gli sfondi presenti per la copertura televisiva e mediatica. Inoltre, l’azienda britannica prevede di sfruttare gli altri canali digitali dell’OM per aumentare la consapevolezza del proprio brand.

Cazoo è stato lanciato di recente sul mercato francese e vede la sponsorizzazione sportiva come un modo efficace per aiutare a stabilire l’azienda in un nuovo mercato. Infatti, in Francia, oltre all’accordo con il Marsiglia, il rivenditore di auto online ha firmato un contratto triennale da 4 milioni di euro a stagione con il Lille OSC e ha ottenuto i diritti di denominazione dell’Open de France di golf, che si giocherà tra il 22 ed il 25 settembre.

Questa è la stessa strategia che è stata attuata da Cazoo, fondata nel 2018, anche nel suo paese d’origine, la Gran Bretagna, dove, in un primo momento, si era accordata per sponsorizzare l’Everton e l’Aston Villa, squadre della Premier League, per poi espandersi anche nel cricket, nel golf, nelle corse, nel rugby e nelle freccette.

Il rivenditore di auto online sta attuando la stessa campagna di marketing anche in Spagna, dove il suo servizio verrà lanciato sul mercato non oltre la prima metà del 2022. Infatti, il mese scorso, ha firmato due contratti di sponsorizzazione con il Valencia e la Real Sociedad, entrambi club de LaLiga spagnola.