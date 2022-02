ITA Airways Official Carrier delle Nazionali di basket italiane

ITA Airways è il nuovo Official Carrier delle Nazionali italiane di basket e sarà a supporto delle squadre azzurre accompagnandole nei viaggi nazionali ed internazionali con i propri aerei Azzurri.

È un passo importante della strategia di marketing di ITA Airways che apparirà quindi sulle prestigiose maglie della Nazionale italiana di basket per il prossimo triennio.

“Siamo molto felici e onorati di questa partnership con la Federazione Italiana di Pallacanestro e di poter apporre il nostro logo su una maglia così importante e ricca di significati – ha dichiarato Giovanni Perosino Chief Marketing ITA Airways – lo sport ci fa capire quanto l’impegno, la serietà, la capacità di lavorare sulle sfide porti a grandi risultati, e la nazionale Azzurra è un esempio concreto di come l’Italia possa ottenere grandi risultati e volare in alto. Ita Airways condivide questi valori di passione, eccellenza e determinazione nel raggiungimento dei propri obiettivi ed accompagnando la squadra con i propri voli nel prossimo triennio farà volare ancora più in alto la maglia Azzurra”.

“Il prestigio e la responsabilità di rappresentare l’Italia – dichiara Giovanni Petrucci, Presidente FIP – sono i tratti che accomunano la FIP a ITA Airways, oltre ovviamente all’Azzurro che nello sport fa sognare da sempre un intero Paese. Il basket è una disciplina che per definizione tende verso l’alto, proprio come la nostra compagnia di bandiera. Sarà un piacere e un onore far viaggiare le nostre ragazze e i nostri ragazzi in giro per il mondo con un partner di così alto livello”.