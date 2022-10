Iozzelli si conferma Sleeve Sponsor dello Spezia Calcio anche per la stagione 2022/23

La storica azienda spezzina, nata nel 1974 come ditta individuale e affermatasi nel corso degli anni come moderna rivendita di materiale edile nei suoi tredici punti vendita, sarà sponsor ufficiale dello Spezia Calcio per il 6° anno consecutivo (nella foto in primo piano una immagine d’archivio).

Il logo Iozzelli Edilizia comparirà sulla manica delle maglie da gioco della Prima Squadra e della Primavera dello Spezia Calcio. Come avvenuto nei primi 2 anni di Serie A, anche per il 3° anno di massima serie il brand spezzino sarà Sleeve Sponsor e accompagnerà il cammino delle “Aquile” su tutti i campi della Serie A 2022/23. Iozzelli si conferma dunque, anche per questa stagione, unica azienda spezzina presente sulla maglia della squadra della città.

“Il fatto che la famiglia Iozzelli abbia deciso di continuare a sostenere il nostro club per il sesto anno consecutivo e abbia confermato la volontà di essere presente sulla maglia dello Spezia Calcio anche per questa terza storica stagione di Serie A è per noi straordinario e deve essere motivo di orgoglio e celebrazione per il club, i tifosi e per tutta la città. Un ringraziamento speciale va a Giuseppe Antonio Iozzelli, imprenditore lungimirante con una capacità di innovare e rinnovarsi fuori dal comune, la cui passione per le Aquile e per la città della Spezia travalica ogni confine”, le parole del Chief Revenue Officer dello Spezia Calcio, Luca Scafati.