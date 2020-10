INTRED TOP PARTNER DEL BRESCIA F.C. ANCHE PER LA STAGIONE 2020/2021

Intred S.p.A. (società bresciana ad alto contenuto tecnologico che propone soluzioni di telecomunicazione d’avanguardia) ha rinnovato la partnership anche per la stagione 2020/2021 con il Brescia F.C. in qualità di “Top Partner” che prevede la presenza del logo su led bordo campo e in tutti i materiali promozionali. Il club lombardo è una storica realtà calcistica italiana, che, quest’anno, milita nel campionato nazionale di serie B.

Daniele Peli, Co-Founder e Amministratore Delegato di Intred S.p.A., ha commentato: “Siamo onorati di poter continuare a essere sostenitori del Brescia F.C., a cui siamo molto legati sia per l’appartenenza al medesimo territorio, avendo noi sede in città, sia per comunanza di principi, quali il gioco di squadra e la voglia di competere nel rispetto delle regole. In particolare, questa partnership vuole essere un ulteriore segnale tangibile della nostra presenza e vicinanza al territorio in cui Intred opera e non vediamo l’ora di poter celebrare insieme al club e ai tutti i tifosi i prossimi traguardi”.

Intred S.p.A. (quotata alla Borsa di Milano), quest’anno, è “top sponsor” dell’Atalanta B.C. in Serie A e della Feralpisalò in Serie C.